“أبرزها منع المشروبات الغذائية”.. التعليم السعودية تكشف عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

استعرضت ابتسام الشهري، المتحدثة باسم وزارة التعليم العام في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وجهود المتابعة المستمرة لتجهيز المدارس وصيانتها قبل وقت كافٍ من الدراسة، حيث قالت خلال اتصال هاتفي ببرنامج “120” على قناة “الإخبارية”، إن الوزارة انتهت من الاستعدادات المبكرة لبدء العام الدراسي، وأن وزير التعليم يتابع باستمرار صيانة المدارس لضمان جاهزيتها قبل وقت كافٍ من بدء عملها، مشيرة إلى أن الاستعدادات تشمل: إنشاء مدارس جديدة، وطباعة الكتب، وإتاحة الوصول إلى جميع المدارس، وتوفير حافلات، وكذلك تدريب طاقم التعليم والإشراف، وتحديث المنصات، وربط الطلاب بالمناهج المدرسية.

توفر الكتب إلكترونياً

واضافت الشهري، أن جميع الكتب ستكون متوفرة إلكترونياً على منصة “مدرستي” للطلاب والمعلمين، كما ستكون هناك نسخ ورقية يمكن الحصول عليها، باستثناء تخصصات المهارات الرقمية، والتعليم الفني، والمهارات الحياتية والأسرية، والتي ستكون متاحة بصورة رقمية فقط على المنصة، لافتةً إلى أن توافر الكتب في شكل رقمي سيسهل بحث الطلاب عن المعلومات، كما أكدت على التطوير المستمر للمناهج الدراسية في أشكال مختلفة، مثل التفكير النقدي وإدخال المهارات الرقمية والتقنية، وتحسين اللغة الإنجليزية، موضحة أن مناهج المرحلة الثانوية تهيئ الطلاب لسوق العمل، ويتم ذلك من خلال علوم البيانات والهندسة والإدارة المالية والمناهج الأخرى التي يتم تدريسها لأول مرة مع بداية برنامج المسارات في السنة الثانية من المرحلة الثانوية.

وفيما يتعلق بشؤون الغذاء والصحة، أكدت الشهري، أن الوزارة تقدم خيارات غذائية خفيفة وصحية في المدارس، وتواصل الالتزام بالخيارات المتاحة، مشيرة إلى أن المشروبات الغازية غير مسموح بها في المدارس لأنها تخالف اشتراطات الوزارة، كما تم تجهيز المدارس لتطبيق مناهج اللياقة والتربية البدنية، وتم الإعلان أيضاً عن نظام النقل المدرسي من خلال نظام تسجيل نور قبل نهاية العام الماضي، وتم تجهيز الأسطول وصيانته ومراقبته لتوفير خيارات للطلاب، ويهدف إلى خدمة 1.2 مليون طالب مع 27 ألف حافلة في التعليم العام، و 30 ألف طالب في التربية الخاصة مع 4000 حافلة ومركبة.