“آيفون بالتقسيط” عرض شراء جوال iphone 13 pro max من زين والراجحي

يتوفر في الوقت الحالي عرض تقسيط أيفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون بين شركة زين للاتصالات ومصرف الراجحي، وهذا العرض تابع لبرنامج تساهيل المقدم من الراجحي والذي يتم من خلاله شراء أجهزة إلكترونية بالتقسيط تلبية لاحتياجات المواطنين في الحصول على الأجهزة المختلفة دون الاضطرار لدفع كامل الثمن في وقت الشراء، وإليكم كيفية الاستفادة من عرض شراء أيفون بالتقسيط من زين وكذلك الشروط والضوابط الخاصة بالعرض.

خطوات شراء أيفون 13 برو ماكس يالتقسيط من زين

يمكن الاستفادة في الوقت الحالي من عرض تقسيط جوال iphone 13 pro max من زين ببطاقة الراجحي، ويمكن إتمام المعاملة عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

أولا التوجه إلى الموقع الرسمي لشركة زين السعودية.

يتم الدخول إلى صفحة الجوالات لاختيار جهاز iPhone 13 pro max .

يتم تحديد الجهاز المطلوب واللون الخاص به والضغط على شراء.

يجب تحديد الشراء عبر البطاقة الخاصة ببنك الراجحي.

بعد الشراء يتم التواصل مع المصرف على رقم 920003344 كي يتم اعتبار المعاملة ضمن برنامج تساهيل تقسيط 0%.

شروط تقسيط iphone 13 pro max من زين

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للاستفادة من عرض تقسيط أيفون 13 برو ماكس من زين والراجحي، وهذه الشروط هي كالتالي: