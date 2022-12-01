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الخارجية السعودية تُعلن آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية| وأبرز مزاياها أداء العمرة

محمد سعيد

تتصدر أخبار تأشيرة الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية مؤخرًا، أهم الأخبار عند الكثير من المواطنين في الكثير من البلدان العربية، لما تحمله من العديد من الميزات الرائعة التي توفرها لحامليها، من أهمها إمكانية أداء مناسك العمرة، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية رسميًا عن كيفية الحصول عليها إلكترونيًا، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

الخارجية السعودية تُعلن آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية| وأبرز مزاياها أداء العمرة

مميزات تأشيرة الزيارة الشخصية

المملكة العربية السعودية تسمح لمعتمري تركيا بالقدوم عن طريق «التأشيرة السياحية»، والتي يمكن التنسيق لإطلاقها خلال 48…

  • تُمكن المواطنين من زيارة أصدقائهم أو معارفهم السعوديين.
  • إمكانية التنقل بين مناطق ومدن السعودية بسهولة.
  • تأدية مناسك العمرة ودخول الأماكن المقدسة.
  • زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  • حضور الفعاليات الثقافية وزيارة الأماكن التاريخية.
الخارجية السعودية تُعلن آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية| وأبرز مزاياها أداء العمرة 1 1/12/2022 - 11:03 ص
الخارجية السعودية تُعلن آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية| وأبرز مزاياها أداء العمرة

كيفية الحصول عليها إلكترونيًا

يُمكن الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية من خلال التسجيل عبر موقع منصة التأشيرات الرسمي التابع لوزارة الخارجية السعودية عبر الرابط التالي: https://visa.mofa.gov.sa، ثم اتباع الخطوات التالية:

  • التقدم بطلب الزيارة من خلال خدمة الأفراد.
  • تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.
  • تسجيل البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية.
  • الموافقة على التعهدات اللازمة ثم موافق.
  • ثم الاستعلام لاحقًا عبر أيقونة استعلام.

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مع العلم أنه لابد من استكمال عدد من الإجراءات الأخرى التي تتمثل في دفع الرسوم والتأمين الطبي، وتقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى السعودية.

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محمد سعيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر

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