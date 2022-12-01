الخارجية السعودية تُعلن آلية الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية| وأبرز مزاياها أداء العمرة

تتصدر أخبار تأشيرة الزيارة الشخصية للمملكة العربية السعودية مؤخرًا، أهم الأخبار عند الكثير من المواطنين في الكثير من البلدان العربية، لما تحمله من العديد من الميزات الرائعة التي توفرها لحامليها، من أهمها إمكانية أداء مناسك العمرة، حيث أعلنت وزارة الخارجية السعودية رسميًا عن كيفية الحصول عليها إلكترونيًا، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

مميزات تأشيرة الزيارة الشخصية

تُمكن المواطنين من زيارة أصدقائهم أو معارفهم السعوديين.

إمكانية التنقل بين مناطق ومدن السعودية بسهولة.

تأدية مناسك العمرة ودخول الأماكن المقدسة.

زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

حضور الفعاليات الثقافية وزيارة الأماكن التاريخية.

كيفية الحصول عليها إلكترونيًا

يُمكن الحصول على تأشيرة الزيارة الشخصية من خلال التسجيل عبر موقع منصة التأشيرات الرسمي التابع لوزارة الخارجية السعودية عبر الرابط التالي: https://visa.mofa.gov.sa، ثم اتباع الخطوات التالية:

التقدم بطلب الزيارة من خلال خدمة الأفراد.

تسجيل الدخول عبر منصة النفاذ الوطني الموحد.

تسجيل البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية.

الموافقة على التعهدات اللازمة ثم موافق.

ثم الاستعلام لاحقًا عبر أيقونة استعلام.

مع العلم أنه لابد من استكمال عدد من الإجراءات الأخرى التي تتمثل في دفع الرسوم والتأمين الطبي، وتقديم الطلب وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز أو المكاتب المعتمدة للسفارة أو القنصلية، ثم استلام جواز السفر بعد صدور تأشيرة الدخول والقدوم إلى السعودية.