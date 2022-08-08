آخر موعد للتقديم والقبول بجامعة حفر الباطن مع طريقة وشروط التقديم

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالمملكة العربية السعودية عن درجات القبول في جامعة حفر الباطن بالإضافة إلى الجدول الزمني لعمليات التقديم والقبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1444هـ وليس ذلك فقط ولكنها أيضاً قامت بالإعلان عن شروط التقديم في الجامعة، ويمكنك الاطلاع على وظائف جامعة الملك سعود 2022، وسوف نوضح اليوم أيضاً طريقة التقديم الرسمي لجامعة حفر الباطن السعودية.

جامعة حفر الباطن 1444

تعتبر جامعة حفر الباطن هي جامعة حكومية سعودية في منطقة حفر الباطن التي تقع في المنطقة الشرقية بالمملكة السعودية حيث أنشأت الجامعة بموجب المرسوم الملكي لعام 1435هـ الذي يوافق العام الميلادي 2014 وذلك في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كما تقدم الجامعة العديد من التخصصات الجامعية منها العلوم في إدارة وتقنية المعلومات الصحية والصيدلة، وغيرها من التخصصات مثل دبلومة الأمن السيبراني وعلوم الهندسة المدنية.

شروط التقديم في جامعة حفر الباطن 2022

حددت عمادة القبول والتسجيل عن شروط القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن وذلك تبعاً لعدة شروط وضوابط يجب توافقها في جميع المتقدين وجاءت الشروط للعام الجامعي 144هـ كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو على الأقل من أم سعودية.

يلزم على المتقدم الحصول على الشهادة الثانوية للأعوام من 1438 حتى 1439 كحد أدنى للتقديم.

توافر إقامة سارية لا تقل صلاحيتها عن 90 يوماً قبل بدء الدراسة.

يكون سن الطالب ما بين 18 سنة حتى 24 سنة عند بدء الدراسة.

اجتياز اختبار القدرات العامة بمعدل بحد أدنى 65%.

النجاح في اجتياز الفحوصات الطبية والمقابلات الشخصية وفق ما هو محدد من الجامعة.

طريقة التقديم في جامعة حفر الباطن 1444

يمكن التقديم في جامعة حفر الباطن عن طريق الخطوات التالية حيث أن آخر ميعاد للتقديم والقبول هو يوم السبت 8 محرم الموافق 6 أغسطس لعام 2022: