“آخر فرصة” استبدال الهاتف القديم بجالاكسي اس 22 الترا من جرير بخصم 3300 ريال

بقي يوم واحد فقط على انتهاء عرض استبدال الهاتف القديم بهاتف جالاكسي اس 22 الترا من مكتبة جرير بخصومات كبيرة تصل إلى 3300 ريال سعودي، وذلك على أحدث وأقوى جوال من شركة Samsung والذي يقدم أداءا عاليا في جميع الاستخدامات لاحتواءه على أعلى مواصفات وإمكانيات متوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وفيما يلي نوضح لكم طريقة الاستفادة من عرض الاستبدال وكذلك الشروط المطلوبة للاستفادة من العرض.

طريقة استبدال الهاتف القديم بهاتف Galaxy S22 Ultra من جرير

يمكن لأي من مواطني المملكة العربية السعودية أن يستبدل هاتفه القديم بهاتف سامسونج جالاكسي اس 22 الترا من مكتبة جرير عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:

يقوم العميل بزيارة أقرب فرع بالنسبة له من فروع مكتبة جرير المتوفرة في أنحاء المملكة.

بعد ذلك يتم تسليم الهاتف القديم كي يقوم الفنيين في الشركة بإجراء الفحص الفني له وتقييمه.

يتم استبدال الهاتف القديم بهاتف Galaxy s22 ultra بعد انتهاء عملية تسعير الجهاز حسب حالته وخصم القيمة المحددة له والتي تتراوح بين 700 إلى 3300 ريال سعودي.

شروط استبدال الجوال القديم بهاتف Galaxy S22 Ultra

بحسب ما تم إيضاحه من مكتبة جرير السعودية فإن هناك بعض الشروط المطلوبة حتى يتم استبدال الهاتف القديم بهاتف حالاكسي S22 الترا، وهذه الشروط موضحة على الموقع الرسمي لمكتبة جرير، ونذكر لكم منها ما يلي: