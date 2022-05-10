“آخر فرصة” استبدال الهاتف القديم بجالاكسي اس 22 الترا من جرير بخصم 3300 ريال
بقي يوم واحد فقط على انتهاء عرض استبدال الهاتف القديم بهاتف جالاكسي اس 22 الترا من مكتبة جرير بخصومات كبيرة تصل إلى 3300 ريال سعودي، وذلك على أحدث وأقوى جوال من شركة Samsung والذي يقدم أداءا عاليا في جميع الاستخدامات لاحتواءه على أعلى مواصفات وإمكانيات متوفرة في الأسواق في الوقت الحالي، وفيما يلي نوضح لكم طريقة الاستفادة من عرض الاستبدال وكذلك الشروط المطلوبة للاستفادة من العرض.
طريقة استبدال الهاتف القديم بهاتف Galaxy S22 Ultra من جرير
يمكن لأي من مواطني المملكة العربية السعودية أن يستبدل هاتفه القديم بهاتف سامسونج جالاكسي اس 22 الترا من مكتبة جرير عن طريق اتباع الخطوات الموضحة في النقاط التالية:
- يقوم العميل بزيارة أقرب فرع بالنسبة له من فروع مكتبة جرير المتوفرة في أنحاء المملكة.
- بعد ذلك يتم تسليم الهاتف القديم كي يقوم الفنيين في الشركة بإجراء الفحص الفني له وتقييمه.
- يتم استبدال الهاتف القديم بهاتف Galaxy s22 ultra بعد انتهاء عملية تسعير الجهاز حسب حالته وخصم القيمة المحددة له والتي تتراوح بين 700 إلى 3300 ريال سعودي.
شروط استبدال الجوال القديم بهاتف Galaxy S22 Ultra
بحسب ما تم إيضاحه من مكتبة جرير السعودية فإن هناك بعض الشروط المطلوبة حتى يتم استبدال الهاتف القديم بهاتف حالاكسي S22 الترا، وهذه الشروط موضحة على الموقع الرسمي لمكتبة جرير، ونذكر لكم منها ما يلي:
- العرض ساري على استبدال الهاتف القديم بهاتف جالاكسي اس 22 الترا.
- يجب أن تكون الحالة الخاصة بالهاتف القديم جيدة، بمعنى أنه يعمل بشكل سليم وليست به كسور أو خدوش، وذلك لاعتبار الجهاز متوافقا مع الشروط الخاصة بالاستبدال وبالتالي الحصول على أعلى نسبة خصم، وفي حالة عدم توافق الجهاز مع الشروط يتم اعتباره من الفئة B، ويحصل المستفيد على خصم 700 ريال سعودي فقط.
- العرض ساري منذ 25 من شهر إبريل الماضي ومستمر حتى الثلاثاء 11 من شهر مايو الجاري 2022.
- لا يمكن الجمع بين عرضين مختلفين على هاتف Samsung galaxy s22 ultra، حيث يجب الاستفادة من عرض الاستبدال منفردا.
- لا يشترط أن يكون الهاتف القديم قد تم شراؤه من مكتبة جرير.
- العرض لا يسري عليه الاسترجاع أو الاستبدال بعد الاستفادة منه، وفي حالة وجود عيوب صناعة في الهاتف تطبق الشروط والأحكام التابعة لمكتبة جرير.