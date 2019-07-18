آخر عروض “كارفور” السعودية على المواد الغذاية بداية من 17 يوليو حتى 23 يوليو 2019

عروض كارفور السعودية، نعرض لكم اليوم صور لبعض عروض كارفور السعودية، وهذه العروض بدأت من 17 يوليو وتنتهي في 23 يوليو، حيث تم وضع تخفضيات على اغلب المنتجات فى السعودية، وذالك بهدف جلب المشترين حتى يقوموا بشرائها وهذه التخفيضات تمت على بعض المنتجات الخاصة بالمواد الغذائية التى تحتاجها الاسرة السعودية مثل العصير ،والارز، وغيرها من الأنواع، نوضح لكم كتالوج به صور لتخفضيات شهر يوليو من عام 2019 خاصة بدولة السعودية حيث أن هذه الاسعار بالريال السعودي .

مبلغ الخصم على العروض

يتفاوت مبلغ الخصم على العروض وخاصة المنتجات الغذائية، حيث أن الارز البسمتي من نوع ابو كاس سيوفر عليك 22 ريال سعودي، واما زيوت الطعام فستوفر عليك 16.95 ريال سعودي، واما عن المربى فستوفر عليك 7.95 ريال سعودى وباقي الاسعار والتخفيضات سوف تعرض فى اسفل المقال بالصور، ومن الجدير بالذكر أن هذه العروض لا تكون دائمة بل فترة مؤقته لذا عليك الذهاب بسرعه لينالك نصيب من هذه العروض، قبل ان اضع الصور لا تنسي متابعة موقع نجوم مصرية حتى تحصل على جديد العروض.

عروض كارفور السعوية بالصور

هذه كانت صور لبعض عروض كارفور السعودية خاصة بالمنتجات الغذائية، إذا كنت تريد عزيزي الزائر المزيد من العروض لا تنسى وضع تعليق وسيتم وضع العروض التي تريدها و إذا كان هناك خطأ او نسيان فلا تتردد فى اخبارنا ولكم منا جزيل الشكر .