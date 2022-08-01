آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم متاح التسجيل الآن بعد رفض الأهلية على هذا النحو

وزارة الموارد تنشر آخر أخبار الضمان الاجتماعي اليوم متاح التسجيل الآن بعد رفض الأهلية بشرط توافر شروط الاستحقاق، لأنها تعمل على توفير معيشة هادئة وآمنة خالية من ضغوطات الحياة الاقتصادية، وأفضل من ذي قبل وذلك من خلال برامج الدعم المختلفة التي تقدمها، والضمان هو أحد البرامج التي لا يمكن الاستغناء عنها تندرج تحت فئة كبيرة من المجتمع السعودي، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنجيب عن سؤال هام صدر من مواطنين كثيرين وهو هل التسجيل في الضمان متاح بعد عدم القبول؟

هل التسجيل في الضمان متاح بعد عدم الأهلية؟

وزارة الموارد أعلنت إيداع معاشات اليوم في الحسابات البنكية وأبانت بأنها تنزل خلال 6-8 ساعات من الإيداع ويمكنك الإطلاع متى ينزل الضمان في البنوك بشكل مُفصل، كما قامت بالإجابة عن التساؤل الذي قد ورد من مواطني المملكة على الصفحة الرسمية بمنصة تويتر عن الإمكانية الخاصة بتسجيل الضمان، بعد قيام البرنامج برفض أهلية شخص ما، ولقد أكدت الوزارة بأن التسجيل متاح للأشخاص بعد أن ترفض الأهلية، ولكنه يجب أن تراجع جميع الشروط ويتأكد الشخص من أنه مستحق بشكل تام ثم يعيد التقدير مرة أخري، وأوضحت الوزارة موعد إيداع الراتب لهذا الشهر.

إعادة التسجيل للحصول على الضمان

بإمكان جميع المواطنين التسجيل والحصول على راتب الضمان، وهذا بعد أن يبلغهم البرنامج برفض الأهلية، وإليكم طريقة التسجيل بالضمان بعد الرفض للأهلية وهي كالآتي:

أولاً لابد من التوجه لموقع الضمان المطور.

عليك أن تضغط على اختيار تسجيل حساب جديد.

تكتب كلمة السر وتؤكدها.

تضيف رمز التحقق وتتأكد من أنه صحيح.

تسجل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وتضيف كلمة المرور.

تعمل على إدراج كافة البيانات المطلوبة من الاسم الأول ومعه اسم الجد، الجنسية، العمر، العائلة، والحالة المعيشية.

تدخل رقم حساب المصرف ومن تم بعد ذلك تضغط على كلمة حفظ.

تكتب البيانات كاملة من بيانات الدخل والسكن بشكلها الصحيح.

تضغط بعدها فوق كلمة إرسال.

شروط التسجيل بالضمان بعد رفض الطلب

يستطيع المواطنين معرفة حقيقة نقص الراتب، والإطلاع على الشروط التالية ليتمكن من التسجيل بالضمان بعد أن ترفض أهليتهم، وهذه الشروط يجب توافرها بالأشخاص لكي يكونوا مؤهلين لذلك، وإليكم تلك الشروط وهي كالآتي: