أخبار السعودية

آثار محافظة العلا السعودية تُدهش الإعلاميين الأجانب

منير محمد علي

جذبت محافظة العُلا، ضيوف المنتدى السعودي للإعلام، الذين استمتعوا بجولة استكشافية للتعرف على الثروات التاريخية والحضارية المتنوعة التي تحتضنها المحافظة على مدار آلاف السنين، تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج زيارات المنتدى المنظَّم للضيوف، الذي يهدف إلى تعريفهم بالتراث الثقافي والتاريخي للمملكة.

زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام تكشف عن ثروات تاريخية استثنائية في محافظة العُلا

زوار اجانب في محافظة العُلا–المصدر: واس

استكشف الضيوف العديد من المواقع الأثرية البارزة، ومن بينها مدينة الحجر الأثرية، التي تُعَدّ أول موقع سعودي يدخل قائمة اليونسكو للتراث العالمي، استمتع الضيوف أثناء الجولة بشرح تفصيلي عن تلك المواقع، معبرين عن إعجابهم الكبير بالمشاهد التي شاهدوها.

تهدف هذه الزيارة إلى تعريف الضيوف بمظاهر المملكة العربية السعودية بشكل عام، وبمحافظة العُلا بشكل خاص، نظراً لاحتوائها على ثروة تاريخية وحضارية فريدة، مما جعلها مقصداً محبوباً للزوار من مختلف أنحاء العالم.

 

 

تأتي هذه الزيارة بالتعاون بين المنتدى السعودي للإعلام والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالإضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، بهدف تعزيز التواصل وتعريف العالم بجماليات المحافظة وتراثها الثقافي.

 

زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام تكشف عن ثروات تاريخية استثنائية في محافظة العُلا
زوار اجانب في محافظة العُلا–المصدر: واس

 

زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام تكشف عن ثروات تاريخية استثنائية في محافظة العُلا
زوار اجانب في محافظة العُلا–المصدر: واس

 

زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام تكشف عن ثروات تاريخية استثنائية في محافظة العُلا
زوار اجانب في محافظة العُلا–المصدر: واس

 

زيارة ضيوف المنتدى السعودي للإعلام تكشف عن ثروات تاريخية استثنائية في محافظة العُلا
زوار اجانب في محافظة العُلا–المصدر: واس

 


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عن الكاتب:
منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

ملتزم بالابتكار والتميز، وأعمل بشغف للحفاظ على جودة وتميز المحتوى الذي أقدمه، مهتم بالأخبار والأحداث الجارية، دائماً على اطلاع بكل جديد في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة والثقافة.

بالإضافة لعملي ككاتب صحفي، محاسب متفانٍ وذو خبرة واسعة في مجال المالية والمحاسبة، قمت بإعداد التقارير المالية وتحليل الأرقام بدقة واحترافية.

أؤمن بأهمية الاطلاع على كل جديد، فأعتبر العلم والمعرفة قوتي الدافعة، أهوى الكتابة في البحث العلمي والكشف عن أسرار العالم من حولي، أسعى جاهداً لتبسيط المفاهيم العلمية ونشر المعرفة القيمة للجميع.


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