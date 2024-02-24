آثار محافظة العلا السعودية تُدهش الإعلاميين الأجانب

جذبت محافظة العُلا، ضيوف المنتدى السعودي للإعلام، الذين استمتعوا بجولة استكشافية للتعرف على الثروات التاريخية والحضارية المتنوعة التي تحتضنها المحافظة على مدار آلاف السنين، تأتي هذه الزيارة ضمن برنامج زيارات المنتدى المنظَّم للضيوف، الذي يهدف إلى تعريفهم بالتراث الثقافي والتاريخي للمملكة.

زوار اجانب في محافظة العُلا–المصدر: واس

استكشف الضيوف العديد من المواقع الأثرية البارزة، ومن بينها مدينة الحجر الأثرية، التي تُعَدّ أول موقع سعودي يدخل قائمة اليونسكو للتراث العالمي، استمتع الضيوف أثناء الجولة بشرح تفصيلي عن تلك المواقع، معبرين عن إعجابهم الكبير بالمشاهد التي شاهدوها.

أبهرت العُلا ضيوف #المنتدى_السعودي_للإعلام خلال زيارتهم لمناطق تراثية استمتعوا فيها أثناء رحلتهم ويعبرون عن اندهاشهم بها pic.twitter.com/YV0YgbYA5B — المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 22, 2024

تهدف هذه الزيارة إلى تعريف الضيوف بمظاهر المملكة العربية السعودية بشكل عام، وبمحافظة العُلا بشكل خاص، نظراً لاحتوائها على ثروة تاريخية وحضارية فريدة، مما جعلها مقصداً محبوباً للزوار من مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه الزيارة بالتعاون بين المنتدى السعودي للإعلام والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالإضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون، بهدف تعزيز التواصل وتعريف العالم بجماليات المحافظة وتراثها الثقافي.