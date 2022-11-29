عُمان والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي

وقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اليوم مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، واتفاقية شراكة في مجال الاستثمار الرقمي على مستوى القطاع الخاص.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العمانية، أن سلطنة عُمان وقعت مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي مع المملكة العربية السعودية.

كما وقعا اتفاقية شراكة في مجال الاستثمار الرقمي على مستوى القطاع الخاص؛ وأشارت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك يأتي على هامش أعمال القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة بالعاصمة الرياض.