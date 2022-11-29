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عُمان والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي

نصر حماده

وقعت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، اليوم  مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي، واتفاقية شراكة في مجال الاستثمار الرقمي على مستوى القطاع الخاص.

عُمان والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي 2 29/11/2022 - 4:29 م

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العمانية، أن سلطنة عُمان وقعت مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي مع المملكة العربية السعودية.

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عُمان والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون السياحي 1 29/11/2022 - 4:29 م

كما وقعا اتفاقية شراكة في مجال الاستثمار الرقمي على مستوى القطاع الخاص؛ وأشارت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك يأتي على هامش أعمال القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة بالعاصمة الرياض.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.

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