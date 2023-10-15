“مفيش حد عارف يعيش كويس”.. جوري بكر عن الأوضاع بـ فلسطين: «كون إني لسه أم وفي أطفال بتموت دي حاجة صعبة جداً»

أعربت الفنانة جوري بكر، عن استيائها الشديد بسبب الأوضاع الأخيرة التي تحدث بـ فلسطين، وأشارت بأن الأطفال التي تموت تسبب لها الكثير من الألم لمجرد كونها أم، على حسب ما قالته.

صور مجمعة للفنانة جوري بكر من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لها من مسلسل "جعفر العمدة"، وصورة لطفل فلسطيني من موقع "العنان"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24: “قلبي بيتقطع علشان الشعب الفلسطيني، ومفيش شخص عربي عارف يعيش كويس في حياته ولا ينبسط ولا يضحك من قلبه، ومفيش حد فينا يمتلك حاجة غير إننا ندعليهم وندعمهم بقلوبنا، وأنا لو في إيدي أي مساعدة مش هتأخر وهعملها على طول”.

وواصلت جوري: “وبجد فكرة إني لسه أم وشايفة الأولاد بتموت دي حاجة صعبة جداً، ولكن أرجع وأقول دول ملائكة عن ربنا، والناس اللي بينقطع عنهم المية والكهربا الموضوع صعب أوي على فكرة”.

وأما عن أعمالها القادمة، قالت: “لسه مفيش حاجة إتعرضت عليا لحد دلوقتي، ولو إتعرض عليا حاجة كويسة ومناسبة في نفس مستوى (جعفر العمدة) أكيد هوافق على طول ومش هتردد، ولو مفيش أعمال إتعرضت عليا هتفرغ لبيتي وإبني والأمومة”.

وأنهت جوري حديثها: “وحقيقي أجمل شئ في الوجود ربنا أعطهالي كلمة الأمومة، وأنا عن نفسي بعتبرها نعمة كبيرة جداً عليا، ويارب ديمها عليا نعمة واحفظها، ويارب ارزق كل مشتاق”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة جوري بكر شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الحالي 2023، بمسلسل “جعفر العمدة”، وحققت الفنانة الكثير من النجاح خلال العمل، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد رمضان، وهالة صدقي، ومي كساب، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومنذر ريحانى، وأحمد داش، وأحمد فهيم، ومجدي بدر، وطارق النهري، وعصام السقا”، وغيرهم، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث “جعفر العمدة”، في إطار درامي اجتماعي حول جعفر العمدة، شاب في الأربعينات يمتلك مجموعة شركات للمقاولات، ويدخل في العديد من الصراعات مع منافسية بالعمل، ومُتزوج من 3 نساء ويرغب في الزواج من الرابعة.