“التاريخ سيحاسبنا جميعاً”.. هند صبري عن الأوضاع الحالية بـ فلسطين: «هذه لحظة الحقيقة حان الوقت للتحرك»

أعربت الفنانة هند صبري، استيائها الشديد بسبب الأوضاع الحالية بـ فلسطين، بعد قيام قوات الإحتلال الإسرائيلي بالهجوم الغاشم على المدنيين من أهالي غزة منذ يوم 7 أكتوبر حتى وقتنا هذا.

صور مجمعة للفنانة هند صبري من أعمالها الفنية، وصورة لسيدة فلسطينية من موقع "العربية"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، موضحة: “قوات الإحتلال الإسرائيلي شنت هجوم حاد على إخواننا في فلسطين، وكثفت من حدة عملياتها بغزة خلال الفترة الماضية، وتصاعدات الغارات الجوية لمستوى لم يره أحد من قبل، وتم قطع كل وسائل الإتصالات”.

وواصلت هند: “وكلنا عارفين إن في حوالي 2.2 مليون بني آدم عايشين هناك، وطبعاً هما دلوقتي عايشين في ظلام حالك من غير أي وسيلة تواصل مع أي شخص بالعالم الخارجي، ومفيش سلام ولا أمان ولا سلامة للمدنيين، وتحديداً من يعيشون بشمال غزة، والحرب ليها قواعد وقوانين دولية وأهمها حماية المدنيين وضروري الكل يحترم هذه القوانين”.

وأنهت الفنانة: “وبجد دي لحظة الحقيقة وعدم الخداع، وده علشان جاء وقت التحرك.. ياريت الكل يعلي صوته وينضم لجبة الدعوة، والنداء بوقف إطلاق النار وما يحدث حالياً في غزة، وده علشان الكل يسمع والعالم كله يشوف ويعرف إيه اللي بيحصل”.

وجديراً بالذكر، بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس السبت استشهاد 110 من الطواقم الطبية الموجودة بفلسطين، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة الماضية، على حسب ما أعلنته قناة “القاهرة الإخبارية”.

وقامت وزارة الصحة الفلسطينية، بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه الامور وحماية الطواقم الطبية، مؤكدة على أن العدوان ما زال يواصل استهداف المدنيين العزل والأطفال والأطقم الطبية بقطاع غزة.