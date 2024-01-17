وساطة قطرية فرنسية تنجح في التوصل لاتفاق لإدخال أدوية ومساعدات إلى غزة

أعلن الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية عن نجاح وساطة دولة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال وحركة حماس يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة لا سيما المناطق الأشد ضررا وتضررا مقابل توصيل الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في قطاع غزة، وأوضح المتحدث بأن المساعدات سترسل اليوم الأربعاء 17 يناير 2024 إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية على متن طائرتين قطريتين تابعتين للقوات المسلحة القطرية تمهيدًا لنقلها لقطاع غزة.

المصدر الموقع الرسمي للخارجية القطرية على منصة اكس