وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد 10 مسعفين وإصابة 27 آخرين في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ السبت الماضي

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، استشهاد عشرة مسعفين وإصابة 27 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يوم السبت الماضي.

صورة رمزية المصدر -سكاي نيوز عربية-

وقالت الوزارة في بيان: إن جيش الإحتلال الإسرائيلي قام بقتل 10 مسعفين وأصاب 27 آخرين بإصابات مختلفة منذ بدء العدوان”.

وأضافت الوزارة أن 23 سيارة إسعاف دُمِّرت نتيجة الغارات الجوية المستمرة على قطاع غزة.

ونشرت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على فيسبوك صورا لسيارات الإسعاف التي تم تدميرها بشكل كلِّي جراء القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، دعت وزارة الصحة في غزة إلى فتح المعابر بشكل فوري لإنقاذ والسماح بمرور الجرحى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحصار مشدَّد مع انقطاع التيار الكهربائي، بحسب المتحدث باسم الوزارة أشرف الصادق.