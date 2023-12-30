هيئة البث الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية تبحث عودة أهالي غزة للشمال

صرحت هيئة البث الإسرائيلية، أنها تبحث عودة سكان غزة إلى شمال القطاع، لتوسيع العمليات العسكرية في الجنوب، كما أعلنت التوغل البري في الجنوب.

نقص حاد في المواد الغذائية

النزوح إلى الشمال

وكانت القوات الإسرائيلية، قد أجبرت أهل شمال قطاع غزة، إلى النزوح نحو الجنوب، ودمرت 80% من المنازل، ومازال القتال مستمر في شمال غزة، الذي يشهد دمار واسع النطاق، كما يشهد صعوبة في دخول المساعدات الغذائية والمياه، وكانت قوات الاحتلال، قد ركزت عملياتها في البداية على شمال القطاع، والآن فهي تريد توسيع العمليات العسكرية في الجنوب، في ظل نسبة كثافة مرتفعة للغاية.

جنوب القطاع اليوم

يظن العدو الصهيوني، أن قادة حماس تتركز في الجنوب، لذا بدأت تكثيف العمليات لاستهدافهم، حيث كانت الاشتباكات اليوم في مناطق الجنوب، وقصف مباني مأهولة بالسكان وبنى تحتية، كما أعلن عن التوغل البري في الجنوب، بينما أعلنت كتائب القسام، تصديها للقوات المتوغلة، حيث قصفوا الدبابات بقذائف الهون، وفجروا منزلا كان به جنود إسرائيليين في خان يونس، كما تم استهداف سيارات عسكرية للاحتلال، كما أعلنت “سرايا القدس”، الاشتباك أيضا مع جيش الاحتلال، وقصفها تجمعات له في بني سهيل، شرق خان يونس.

مقتل أسير إسرائيلي

كما أعلنت اليوم، كتائب أبو علي مصطفى، مقتل أسير إسرائيلي، كان محتجز لديها، بيد قوات الاحتلال، أثناء محاولة تحريره الفاشلة، وقد تصدى لها المقاتلون، وكبدوها خسائر بشرية فادحة، وكما هو معلن، ليس هذا الأسير الأول، الذي يقتل برصاص القوات الصهيونية الهمجية، فقد قتل آخرون بيديهم، ولم ينجحوا للآن في تحرير أسراهم.