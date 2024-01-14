نتنياهو متحدياً محكمة العدل الدولية: لن يوقفنا أحد في غزة حتى نحقق النصر الكامل في القطاع

تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محكمة الدول الدولية في تصريحاته التي أدلى بها اليوم، حيث أكد في تصريحاته أن محكمة العدل الدولية لن توقف إسرائيل عن مواصلة حربها في قطاع غزة حتى يتمكن الجانب الإسرائيلي من تحقيق النصر الكامل، في إشارة إلى تدمير قوات حماس بشكل كامل ومحوها من قطاع غزة، كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى احتمال السيطرة على محور فيلادلفيا.

أدلى بنيامين نتنياهو بهذه التصريحات عقب انتهاء الجلسة الأولى الخاصة بمحكمة العدل الدولية والتي كانت تعمل على النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا تزعم فيها ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته التي قام بنقلها التلفزيون الإسرائيلي الرسمي أن الحرب الجارية الآن لن تتوقف حتى يتم تحقيق الانتصار الكامل في قطاع غزة قائلاً: “لن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا حتى محور الشر ولا أحد آخر”، واصفاً الدعوى المرفوعة ضد بلاده إسرائيل من قبل دولة جنوب إفريقيا والتي دعمتها بعض الدول الأخرى أنها هجوم على بلاده وأن الدعوى القضائية ما هي إلا محض نفاق وانحطاط.

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأحداث التي تجري الآن في لاهاي عار أخلاقي، مؤكداً أن الجانب الإسرائيلي لن يوقفه أحد من استكمال القتال في قطاع غزة حتى يتم تحقيق النصر، مضيفاً أن الهجوم على الدولة اليهودية يعتبر نفاقاً وانحطاط في التاريخ الإنساني ضد شعب نجح في الصمود أمام المحرقة التي حدثت له.

تابع رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحاته قائلاً: “أوضحت من قبل لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن هذه الحرب ليست حربنا نحن فقط، بل هي حرب الولايات المتحدة الأمريكية أيضا وهي حرب ضد محور الشر، في إشارة إلى حركة حماس”.

فيما يخص فرض السيطرة على محور فيلادلفيا فقد أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريحاته إلى أن هناك مساع إسرائيلية للسيطرة على محور فيلادلفيا، حيث قال في تصريحاته: “من أجل الانتهاء من الحرب الجارية الآن يجب أن نقوم بإغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا، وإلا فإن دخول الأسلحة سيكون متواصل بالتالي فإن الحرب ستكون مستمرة أيضا”.

ورداً على سؤال أحد الصحفيين لرئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم أيضا بشأن السيطرة على محور فيلادلفيا، قال نتنياهو: “إن إسرائيل لم تتخذ أي قرار بعد بخصوص فرض السيطرة العسكرية على المحور الحيوي الذي يقع على الحدود بين قطاع غزة ودولة مصر”، مؤكداً أن إغلاق المنطقة الحدودية لعزل حركة المقاومة الإسلامية حماس من ضمن أهداف الحرب الإسرائيلية الجارية الآن في القطاع، مشيراً إلى أن العاصمة الإسرائيلية تل أبيب تقوم الآن بدراسة بعض الخيارات التي من شأنها نقل بعض القوات العسكرية إلى محور فيلادلفيا.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا أن بلاده لن تسمح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة طالما القتال مستمر هناك.

من جانب آخر أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن بلاده إسرائيل تدرس الآن قرار ينص على السماح بعودة المدنيين الفلسطينيين النازحين من شمال قطاع غزة إلى بيوتهم، ولكن سيكون ذلك عندما ترى إسرائيل أنه لا يوجد أي خطر يهدد حياتهم بسبب المعارك الدائرة الآن بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، مضيفاً في تصريحاته: “نحن لا ننسى ولن ننسى، وسنواصل تذكير الأشخاص الذي يحاولون الإنكار، إننا نقاتل فقط من أجل حقنا في العيش هنا بأمان”.