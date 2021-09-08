نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية 2021 بالاسم ورقم الجلوس

يترقب الآلاف من الأسر الفلسطينية ظهور نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الدور الأول في شهر يوليو الماضي، حيث وجد بعض الطلاب الذين قد تخلفوا عن الدور الأول تأهلوا إلى الدور الثاني، حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنه سوف يتم بدء امتحانات الدور الثاني في يوم 17 أغسطس 2021 م.

رابط نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية

بعد أن خضع اكثر من 15 ألف طالب وطالبة من مختلف ولايات دولة فلسطين امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة التوجيهية، حيث استمرت الامتحانات 9 أيام بداية من يوم 17 أغسطس 2021م إلى يوم 25 أغسطس الماضي، حيث قامت الامتحانات في ظل إجراءات مشددة جدًا بالحفاظ على الطلاب من التعرض إلى الإصابة بالعدوى وانتشار فيروس كورونا بين الطلاب، ولهذا وضعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية موقع خاص بالوزارة يستطيع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية وهو https://www.psge.ps/?fbclid=.

كما أن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية حددت موعد إعلان النتيجة وهو يوم 7 سبتمبر 2021م.

خطوات نتائج توجيهي فلسطين الدورة الثانية

يستطيع جميع طلاب الثانوية العامة التوجيهية في فلسطين الإستعلام عن نتيجة الدور الثاني إذا تم تتبع هذه الخطوات التالية: