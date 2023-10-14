نادي كريستال بالاس الإنجليزي يعلن ارتداء لاعبيه شارة سوداء على ضحايا إسرائيل

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي في بيان منذ قليل الحداد على ضحايا هجمات المقاومة على المستوطنات الاسرائيلية، إذ انضم النادي إلى الأندية التي أعلنت عن تأييدها لسقوط ضحايا في إسرائيل، يعد الدوري الإنجليزي هو الأكثر متابعة من بين دوريات العالم، وكانت رابطة الدوري أعلنت عن وقوفها على الحياد وأنها تحترم مشاعر اللاعبين في الدوري، وارتداء شارة سوداء والوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، وكان بعض لاعبي الدوري مثل محمد النني لاعب أرسنال وقوفهم ضد حملة الانتقام التي تشنها إسرائيل على المدنيين.

لاعبي كريستال بالاس

أشار كريستال بالاس في بيانه أنه سقط حتى الآن أكثر من 1000 إسرائيلي ضحايا او أسرى لدى حماس، من بينهم بريطانيين في أحداث يوم السبت الماضي، وانت ينضم إلى الأصوات الرافضة سقوط أبرياء مدنيين ضحايا، ولذلك سيقوم لاعبي النادي بارتداء شارات سوداء يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى وقوف اللاعبين دقيقة حداد في مباراة الفريق القادمة ضد فريق توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن أسفه لسقوط ضحايا في غزة وإسرائيل وأنه سيقوم بإلزام الأندية ارتداء شارة على الضحايا ووقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا، وذلك في الفترة من السبت 21 وحتى 23 أكتوبر.

أعلن نادي تشيلسي هو الآخر عن أسفه لسقوط ضحايا من الإسرائيليين يوم السبت الماضي، وأنه يتعاطف مع ضحايا الهجمات من إسرائيل، وأنه يتعاطف مع المجتمع اليهودي في لندن لمواجهة تلك الهجمات الإرهابية، مع انضمامه إلى رابطة الدوري في الوقوف دقيقة حداد على أرواح الضحايا في إسرائيل وغزة، وذلك عندما يواجه ارسنال على استاد ستامفورد بريدج الجولة القادمة.