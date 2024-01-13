من هي “نغم أبو سمرة” اللاعبة الفلسطينية التي استشهدت بعد أن بترت ساقها جراء قصف إسرائيلي؟

تستمر المجازر والجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتستمر حرب الإبادة الجماعية من يوم 7 من شهر أكتوبر، و راح ضحية هذه الحرب الآلاف من الأطفال والشباب والمشاهير وكان آخرهم استشهاد الفتاة “نغم أبو سمرة” بطلة الكاراتيه الفلسطينية وذلك بعد مرور شهر من بتر ساقها وبعد وجودها في قسم العناية المركزة في المستشفى الأوروبي في قطاع غزة، وذلك وفقا لما أعلنته اللجنة الأولمبية الفلسطينية في بيان لها.

وبهذا فقد قتلت أحلام الفتاة التي كانت تبلغ من العمر 26 عاما بعد أن بترت ساقها اليمنى وذلك بعد أن تعرض منزلها للقصف الاسرائيلي، كما أنها تعرضت لكسور مضاعفة في قدمها اليسرى بالإضافة إلى تعرضها لخلع في الكتف، وكانت أسرتها قد طلبت مساعدتها على استكمال العلاج في خارج القطاع ولكنها توفيت بعد أن كانت في قسم العناية المركزة في المستشفى الأوروبي في غزة لمدة شهر وهذا الأمر أحزن الكثير من الناس، وعبروا عن حزنهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عبروا عن حزنهم الشديد على ما يعانيه الفلسطينيون شتى أنواع الآلام.

معلومات عن لاعبة الكاراتيه ” نغم أبو سمرة “

ونستعرض في هذا التقرير بعض المعلومات المتوفرة عن ” نغم أبو سمرة” وذلك وفقا لما ذكره موقع اللجنة الأولمبية الفلسطيني:

كانت نغم بطلة في الكاراتيه، وكانت تبلغ من العمر 26 عاما.

حصلت على المركز الثاني على مستوى فلسطين في مسابقة بطولة فلسطين في سنة 2017 و 2018 كما حصلت على المركز الأول على مستوى قطاع غزة.

حصلت كذلك على الحزام الأسود في سن مبكرة، وذلك ضمن بطولات الفئات العمرية في سنة 2011.

انضمت نغم إلى المنتخب الفلسطيني الوطني في اللعبة القتالية.

حصلت على مجموع مرتفع في مرحلة الثانوية العامة ولكنها رغم ذلك درست في مجال التربية الرياضية.

عرفت بحبها الكبير للرياضة وهذا ينبع من حب أسرتها للرياضة.

افتتحت مركزا في قطاع غزة من أجل تدريب الفتيات على لعبة الكاراتيه ونشر اللعبة بين النساء.

حصلت على شهادة البكالوريوس و الماجستير في التربية الرياضية.

وكانت عائلتها قد طلبت من الهيئات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أن تقوم بتسهيل خروجها إلى خارج القطاع من أجل تلقي العناية الطبية والعلاج لسوء حالتها الصحية، ولكنها فقدت حياتها قبل ذلك.

شهداء الرياضة في فلسطين

توفي لاعب كرة القدم “حسن أبو زعيتر” واللاعب ” إبراهيم قصيعة” جراء قصف في مخيم جباليا في قطاع غزة.

استشهاد اللاعب “رشيد دبور” نجم منتخب فلسطين.

كما استشهد اللاعب “باسم النباهين” وهو لاعب فريق نادي خدمات البريج.