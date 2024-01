من هي سارة عيدان .. ملكة الجمال العربية التي تزور إسرائيل وتدعم جيشها

حالة من الغضب تجتاح رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، الذي أكدت فيه دعمها للجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة، وذلك أثناء زيارتها الحالية لمنطقة غلاف غزة وهي ترتدي الزي العسكري الأمريكي.

وكتب سارة عيدان على صفحتها الرسمية على موقع “أكس”، تويتر سابقاً “قمت اليوم بزيارة كفار غزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها. وعلى بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس”.

وتابعت “لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيًا، لكنني ما زلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية”.

منشور عيدان صاحبه صور لها مع جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في لفته منها للتأكيد على دعمها الكامل له، فمن هي هذه السيدة التي قررت أن تستفز أكثر من نصف مليار عربي، واثنين مليار مسلم، وأكثر من 6 مليار إنسان شاهد بعينه جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

I visited Kfar Aza, a place where the heart-wrenching horror of Hamas’s infiltration led to a massacre of innocent Israeli families right in their homes. Located just a mile from Gaza, we stood witness as the Iron Dome intercepted rockets launched by Hamas. I brought my old… pic.twitter.com/3gvZ1LD96x

— Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 28, 2023