من هي سارة عيدان .. ملكة الجمال العربية التي تزور إسرائيل وتدعم جيشها

حالة من الغضب تجتاح رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، الذي أكدت فيه دعمها للجيش الإسرائيلي في عدوانه على غزة، وذلك أثناء زيارتها الحالية لمنطقة غلاف غزة وهي ترتدي الزي العسكري الأمريكي.

تعتبر حماس أسوء من داعش

وكتب سارة عيدان على صفحتها الرسمية على موقع “أكس”، تويتر سابقاً “قمت اليوم بزيارة كفار غزة، المكان الذي أدى فيه الرعب المفجع الذي خلفه تسلل حماس إلى مذبحة راح ضحيتها عائلات إسرائيلية بريئة في منازلها. وعلى بعد ميل واحد فقط من غزة، شهدنا قيام القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي أطلقتها حماس”.

وتابعت “لقد أحضرت زيي القديم من العراق لأكون مستعدة نفسيًا، لكنني ما زلت مصدومة وعجزت عن التعبير. لم يسبق لي أن رأيت في حياتي، حتى في ظل إرهاب داعش، مثل هذه الوحشية”.

منشور عيدان صاحبه صور لها مع جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في لفته منها للتأكيد على دعمها الكامل له، فمن هي هذه السيدة التي قررت أن تستفز أكثر من نصف مليار عربي، واثنين مليار مسلم، وأكثر من 6 مليار إنسان شاهد بعينه جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

I visited Kfar Aza, a place where the heart-wrenching horror of Hamas’s infiltration led to a massacre of innocent Israeli families right in their homes. Located just a mile from Gaza, we stood witness as the Iron Dome intercepted rockets launched by Hamas. I brought my old… pic.twitter.com/3gvZ1LD96x — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) December 28, 2023

عراقية تحمل الجنسية الأمريكية

سارة عيدان هي عارضة أزياء عراقية الأصل وتحمل الجنسية الأمريكية، وتصف الولايات المتحدة بأنها وطنها الوحيد، تقول عن نفسها أنها ناشطة في مجال “حقوق الإنسان”، والحقيقة نحن لا نعرف عن أي إنسان تتحدث، ومن هو الإنسان الذي يستدعي نشاطها.

حصلت سارة على لقب ملكة جمال العراق عام 2017، وتسبت صوره لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار جاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم في لاس فيجاس، إلى غضب الكثير من متابعيها.

عملت عيدان التي تبلغ من العمر 33 عام منذ أن كان عمرها 18 عام كمترجمة للجيش الأمريكي عام 2008، وذلك بعد أن أتقنت اللغة الإنجليزية أثناء فترة لجوئها في سوريا بسبب الغزو الأمريكي للعراق، والغريب أنها بالرغم من ذلك تعتبر أمريكا وطنها الوحيد.

تسعى ملكة جمال العراق السابقة إلى الترشح لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونجرس في كاليفورنيا، الأمر الذي يفسر وفقاً لرأي البعض إظهارها التعاطف مع الجيش الإسرائيلي.