كشفت منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، عن تردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة الذي يواجه سكانه حصارًا غذائيًا وحربيًا منذ السابع من أكتوبر 2023، مما نتج عنه أن حوالي نصف مليون مواطن من إجمالي مليونين ونصف لا يجدون أي طعام يقتاتون عليه ويواجهون الجوع بدون وجود مساعدات تصل إليهم، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن المنظمة لرصد مستويات الجوع حول العالم.

منظمة الأغذية والزراعة الفاو تكشف عن كارثة تهدد سكان غزة خلال الـ 42 يومًا المقبلة

وأشار التقرير إلى باقي سكان القطاع والذين يصل عددهم إلى حوالي 2.4 مليون مواطن، وذلك وفقًا لآخر إحصائية قبل اندلاع العدوان على القطاع، مهددين جميعهم بمواجهة نفس المصير خلال الـ 42 يومًا المقبلة، لافتًا إلى أن الخطر على القطاع من حدوث المجاعة يتزايد مع كل يوم إضافي، وذلك لأن استمرار العدوان يضع القيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ولفتت “الفاو” في تقريرها، إلى أن معاناة القطاع من الكثافة الشديدة في أماكن الإيواء، بجانب مكوث العائلات في ملاجئ غير مناسبة، أو في مناطق مفتقرة لأدنى الخدمات الأساسية، كل ذلك يؤدي إلى حدوث مجاعة، موضحة أن أسرة من بين كل أربع أسر تواجه نقصًا يصل إلى الحد الكارثي فيما يخص الحصول على الغذاء اللازم.

واستندت “المنظمة” في تقريرها، إلى أن ربع مواطني القطاع وصلوا إلى مرحلة الجوع بعد نفاذ المؤن الغذائية التي كانت بحوزتهم، مما يجعلهم حاليًا يواجهون خطر الموت بسبب الجوع، وذلك في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر وحتى الوقت الحالي.

العدوان المستمر على غزة يزيد معاناة ومرض ويأس الشعب الفلسطيني

في سياق متصل، مارتن جريفيث، المسؤول عن العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة، على حسابه في موقع التغريدات القصيرة “إكس” تويتر سابقًا، أكد على أهمية انتهاء العدوان على غزة، موضحًا أن المنظمة تحذر من زيادة الجوع منذ بضعة أسابيع، وذلك نتيجة للعدوان المستمر على القطاع والذي يتسبب في زيادة المرض والجوع واليأس الذي يصيب أهالي القطاع.

من جهتها أكدت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان فى الأراضي الفلسطينية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” منصة تويتر سابقًا، أن العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي يتخذ أشكالًا أكثر قسوة وذلك بالاعتداء على النظام الصحي في القطاع.