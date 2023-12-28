منذ السابع من أكتوبر..إرتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 500

قام الجيش الإسرائيلي بالإعلان اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023 عن مقتل 3 جنود، بجانب إصابة 7 آخرين في المعارك الدائرة داخل قطاع غزة.

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي - مصدر الصورة: العربية

وتبعًا لما تم نشره عن طريق بعض وسائل الإعلام فإن الجيش الإسرائيلي قد قام بالسماح بنشر أسماء القتلى الثلاثة “ضابطان ورقيب احتياط”، وأسمائهم كالتالي:

الاسم الرتبة العمر الكتيبة مكان القتل أساف بنجاس رقيب احتياط 22 عامًا. 77 لواء ميجولان قتل في جنوب قطاع غزة. نيريا زيسك نقيب 24 عامًا. 52 تشكيل “آثار حديدية” معركة وسط قطاع غزة. دفير دافيد فيما رائد 32 عامَا. معركة وسط قطاع غزة.

وبعد الإعلان عن مقتل تلك الأشخاص الثلاثة داخل صفوف الجيش الإسرائيلي فإن عدد القتلى بصفوف الجيش قد بلغت حوالي 501 جندي وضابط، وذلك منذ بداية الهجوم الذي قامت حركة حماس بتنفيذه على مستوطنات غلاف غزة في السابع من شهر أكتوبر لعام 2023 “عملية طوفان الأقصى”.

بينما بلغ عدد الضباط والجنود الذين قتلوا داخل صفوف الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان منذ بدء العملية البرية لقطاع غزة إلى حوالي 167 قتيلًا.

بينما بلغ عدد الأشخاص المصابين بصفوف الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى حوالي 2110 جندي، حيث يعاني 329 منهم بإصابات بالغة الخطورة، 576 شخص بإصابات متوسطة، بينما توجد بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي تقدر أعداد المصابين داخل صفوف جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى ما يزيد عن 5000 فرد.

أكد حسين سلامي “قائد الحرس الثوري الإيراني” بأن عملية طوفان الأقصى والتي نفذتها حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة لم تكن حالة من الانتقام بسبب مقتل قاسم سليماني، مضيفًا بأن تلك العملية هي من تخطيط وتنفيذ المقاومة الفلسطينية بشكل كامل.

تغطية صحفية: "قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي: عملية طوفان الأقصى كانت عملية فلسطينية تامة وتم تنفيذها من قبل الفلسطينيين أنفسهم، ولم تكن انتقاماً لاغتيال قاسم سليماني بل نحن من سينتقم له، العملية نفذت دون أي دعم خارجي وهي رد فعل على 75 عاماً من الظلم". — القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 28, 2023

وأضاف حسين سلامي بأن إيران هي من ستقوم بالانتقام في الوقت المناسب لمقتل قاسم سليماني “قائد فيلق القدس السابق للحرس الثوري الإيراني”، وجاءت تلك التصريحات بعد أن قامت حركة حماس بنفي التصريحات الخاصة بالحرس الثوري الإيراني الخاصة بعملية طوفان الأقصى.

يذكر أن الوكالة الإيرانية الشهيرة “مهر” قد قامت بنقل أحد الأخبار عن المتحدث الرسمي باسم الحرس الإيراني الثوري، حيث قالت بأن عملية طوفان الأقصى والمنفذة ضد مستوطنات غلاف غزة كانت أحد الانتقامات بسبب مقتل سليماني، وهو الأمر الذي قامت حركة حماس بنفيه بشكل قاطع.

يذكر أن أردوغان قد قام يوم الاربعاء 27 ديسمبر بمهاجمة إسرائيل بسبب العدوان على غزة، وأكد على أن العلماء الذين كانوا يقرون بوجود ظلم على قطاع غزة يواجهون تهديدات في الوقت الحالي مثلما كان الوضع منذ 80 عامًا في ألمانيا النازية.

هذا وقد قام الرئيس الإسرائيلي “يتسحاق هرتسوغ” بإدانة التصريحات التي قام الرئيس التركي “أردوغان”، حيث إعتبر أن تلك التصريحات بمثابة إهانة لجميع اليهود بمختلف دول العالم.

الرئيس يتسحاق هرتسوغ تعقيبا على ما قاله الرئيس التركي : ‼️أدين بشدة وأرفض تمامًا كلمات الرئيس التركي أردوغان.

في كل تاريخ الإنسانية، يبقى الهولوكوست فريدا برعبه وضخامته، فكلماته تشكل إهانة عميقة لكل يهود العالم، ولذكرى الملايين من اليهود الذين لقوا حتفهم على يد النازيين.تظل… pic.twitter.com/YUcTBGIx74 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 27, 2023

هذا وقد قام غانتس أيضًا بإدانة تصريحات رئيس تركيا أردوغان، مؤكدًا على أن من قام بارتكاب المجازر هي منظمة حماس.