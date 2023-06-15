منحة الـ 100 دولار| موعد صرف المنحة القطرية في غزة يونيو 2023 ورابط الفحص

بدأ الكثير من المواطنين في غزة خلال الساعات الماضية في البحث للتعرف عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو 2023، حيث أن هذه المنحة مقدمة من قطر للمساهمة في زيارة الاقتصاد المحلي في قطاع غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المادي وخلال موقعنا سنتعرف على موعد صرف المنحة وما هو رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار.

المنحه القطريه لشهر يونيو 2023

حيث صرح رئيس اللجنة القطرية السفير “محمد العمادي” الأربعاء 14 يونيو 2023 بالنسبة لإعادة إعمار غزة أنه من المقرر سيتم صرف منحة قطر 100 دولار منحة المساعدات النقدية في غزة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية اعتبارًا من اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

فالمنحة المقدمة من قطر هي عبارة عن مساعدة نقدية للأسرة المتعففة في غزة، وتقدم للحصول على الدعم أكثر من 100 ألف أسر في جميع محافظة قطاع غزة وستحصل كل أسرة مبلغ 100 دولار.

كما أكد ” محمد العمادي” أن عملية التوزيع ستكون عن طريق الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التم تم تحديدها في جميع محافظات غزة وتضم أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص 100 دولار شهر يونيو 2023

الدخول على بوابة الاستعلام الحكومي.

بعد ذلك عليه كتابة رقم الهوية الوطنية في المربع الخاص بها.

إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن المنحة”.

وسيظهر لك مبلغ المنحة القطرية لأسر غزة.

شروط الحصول على المنحة القطرية في قطاع غزة