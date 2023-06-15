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منحة الـ 100 دولار| موعد صرف المنحة القطرية في غزة يونيو 2023 ورابط الفحص

إيمان علي

بدأ الكثير من المواطنين في غزة خلال الساعات الماضية في البحث للتعرف عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو 2023، حيث أن هذه المنحة مقدمة من قطر للمساهمة في زيارة الاقتصاد المحلي في قطاع غزة، ومساعدة الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المادي وخلال موقعنا سنتعرف على موعد صرف المنحة وما هو رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار.

منحة الـ 100 دولار| موعد صرف المنحة القطرية في غزة يونيو 2023 ورابط الفحص

المنحه القطريه لشهر يونيو 2023

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حيث صرح رئيس اللجنة القطرية السفير “محمد العمادي” الأربعاء 14 يونيو 2023 بالنسبة لإعادة إعمار غزة أنه من المقرر سيتم صرف منحة قطر 100 دولار منحة المساعدات النقدية في غزة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية اعتبارًا من اليوم الخميس 15 يونيو 2023.

فالمنحة المقدمة من قطر هي عبارة عن مساعدة نقدية للأسرة المتعففة في غزة، وتقدم للحصول على الدعم أكثر من 100 ألف أسر في جميع محافظة قطاع غزة وستحصل كل أسرة مبلغ 100 دولار.

كما أكد ” محمد العمادي” أن عملية التوزيع ستكون عن طريق الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التم تم تحديدها في جميع محافظات غزة- صورة 1 - المنحه القطريه لشهر يونيو 2023 | موعد صرف المنحة القطرية | موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو 2023 وتضم أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص 100 دولار شهر يونيو 2023

  • الدخول على بوابة الاستعلام الحكومي.
  • بعد ذلك عليه كتابة رقم الهوية الوطنية في المربع الخاص بها.
  • إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد.
  • اضغط على أيقونة “الاستعلام عن المنحة”.
  • وسيظهر لك مبلغ المنحة القطرية لأسر غزة.

- صورة 2 - المنحه القطريه لشهر يونيو 2023 | موعد صرف المنحة القطرية | موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو 2023

شروط الحصول على المنحة القطرية في قطاع غزة

  • يجب أن يكون المستفيد حصل على المنحة مالا يقل عن 31 مرة.
  • تكون الأسرة التي ترغب في الحصول على المنحة عدد أفرادها 4 أفراد.
  • عدم إضافة اسم جديد إلى الدفعة الخالية.
  • يتم إيقاف المنحة القطرية في حالة سفر المستفيدين خارج البلاد.
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إيمان علي

صحفية حرة أعشق مهنتي كثيراً وأحب الإبداع الدائم والإطلاع المستمر أعشق قراءة الروايات وأحب تغطية الأخبار التي تهم المواطنين وأعمل جاهدة على إيصال كلمتهم والعمل على متابعها وحلها.

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