ملخص لرسائل أبو الغيط في القمة العربية الطارئة

مهندس كمبيوتر ومدون محتوى تعليمي وخبري

حاصل على بكالوريوس هندسة حاسوب

عملت مهندس دعم فني في أحد البنوك لدينا في اليمن

كما أنني عملت إخصائي خدمات أفراد،

لدي موقع تعليمي خاص بطلاب الثانوية العامة (ملخصات الثانوية العامة في اليمن)، كذلك موقع اقرأ معي وتعلم على الإنترنت،

لدي معرفة في مجال البرمجة c # و c + +، وقواعد البيانات، والشبكات، أهوى العمل عن بعد.