ملخص لرسائل أبو الغيط في القمة العربية الطارئة
في القمة العربية الطارئة المنعقدة يوم السبت 11 نوفمبر 2023، كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن عدة رسائل مهمة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفيما يلي ملخص لأهم الرسائل التي وجهها أبو الغيط:
ملخص الرسائل
- الحرب الإسرائيلية على غزة حرب ظالمة ووحشية، تهدف إلى تدمير القطاع وأهله.
- إسرائيل دولة عدوانية، تمارس العنف ضد المدنيين الفلسطينيين دون رادع.
- استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.
- العرب متضامنون مع الشعب الفلسطيني، ويطالبون بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، وتحقيق السلام العادل والشامل.
أيضا من الرسائل المهمة التي كشفها أمين الجامعة العربية في القمة العربية الطارئة هي:
- الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليست هي الأولى، وتأمل الجامعة أن تكون الأخيرة.
- إسرائيل تمنت منذ اللحظة الأولى للعدوان أن يختفي سكان قطاع غزة.
- إسرائيل وصلت بها الأمنيات إلى تصريح أحد وزرائها بضرب قطاع غزة بالنووي.
- قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 11 ألف مدني في قطاع غزة، منهم 70 % من النساء والأطفال.
- إسرائيل تمارس عنفا ممنهجا على مرئى ومسمع العالم أجمع في قطاع غزة.
- استمرار الآلة العسكرية الإسرائيلية في البطش بقطاع غزة من شأنه رفع احتمالات المواجهة الإقليمية.
- التهجير القسري بكل صوره جريمة دولية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.
- لا حديث عن مستقبل غزة بالانفصال عن الضفة الغربية والقدس المحتلة.
- طريق إعادة الأمور لطبيعتها في غزة طويل وصعب.
- أهل غزة يستحقون الوقوف بجوارهم في مواجهة آثار الاحتلال الإسرائيلي.
دمتم بخير.