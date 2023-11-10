مفوض الأمم المتحدة يدين انتهاك إسرائيل للقانون الدولي والقصف العشوائي للمساجد والمستشفيات

من بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، لم تتوقف إسرائيل عن القصف العشوائي المتواصل لقطاع غزة، حيث أدان فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بالأردن، القصف الإسرائيلي الذي نال عدة مستشفيات، ومدارس ومنازل، ومساجد وكنائس، وأماكن تابعة للأونروا، كما صرح أن هذا يعد انتهاكا للقانون الدولي.

القصف العشوائي لقطاع غزة

فيديو قصف مسجد خالد بن وليد

حيث قصف الأربعاء الماضي، مسجد خالد بن وليد في خان يونس، وتحول إلى أنقاض، كما تسبب القصف الإسرائيلي يوم الأربعاء في إضرار بمسجدين في خان يونس، نقلا عن قناة RT عربي أنه بلغ عدد المساجد التي دمرت منذ بداية القصف 59 مسجدا، بالإضافة إلى تضرر 136 مسجد، وقد نشر خالد الرويشان فيديو لقناة العربية على حسابه في منصة اكس يعرض قصف مسجد خالد بن الوليد.

هذا الفيديو يجب أن يراه العالم! pic.twitter.com/A5cNXg3rlR — خالد الرويشان (@k_alrowaishan) November 9, 2023

قصف مستشفيات غزة

ذكرت سكاي نيوز عربية أن حوالي 100 طبيب إسرائيلي طالبوا إسرائيل بقصف مستشفيات غزة، حيث تحولت هذه المهنة الإنسانية إلى ساحة للانتقام، وتقول الأرقام الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف حتى الآن 110 منشأة صحية، بدأ قصف المستشفيات بقصف المستشفى المعمداني، الذي راح ضحيته أكثر من ألف شهيد وجريح، وبالأمس طال القصف الإسرائيلي محيط عدد من المستشفيات، واندلع حريق في مستشفى الرنتيسي للأطفال، حيث تم إخلاء المرضى والطاقم الطبي في حالة هلع، وسط كثافة القصف، واليوم تم قصف مستشفى الشفاء ووقوع قتلى ومصابين، حيث نشر بلال نزار ريان على حسابه بمنصة إكس فيديو لقصف مستشفى الشفاء غرب غزة.