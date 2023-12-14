مفكر في التليفزيون الإسرائيلي يشهد بتفوق حماس في الصبر والعقيدة

منذ بداية الحرب على قطاع غزة، والغزو البري، انقسمت الآراء اليهودية، بين مؤيد للحرب ومعارض، وبين مؤيد لإقامة دولة فلسطينية ومعارض، بل أن من اليهود أيضا من لا يؤيد الفكر الصهيوني، وإقامة دولة إسرائيل، حيث أنهم ليسوا على قلب رجل واحد.

طقوس يهودية وحائط المبكى

فيديو المفكر الإسرائيلي

ليس عندنا كلمة بمعنى الصبر في اللغة العبرية، ولكن القرآن الكريم يقول “إن الله مع الصابرين”، هم مقاتلون الله، ونحن مقاتلو حرية إسرائيل، هكذا قال محلل ومفكر سياسي، عبر شاشات التليفزيون الإسرائيلي، عن التفوق العقائدي لحماس، كما قال لن نضمن استمرار الدعم الأمريكي، والأوروبي، ولن نضمن استمرار دعم المجتمع اليهودي أيضا، في إشارة لضرورة وقف الحرب، التي لا جدوى لها، كما أكد أنه لو تم القضاء على رجال حماس، سيكمل رسالتها الأبناء.