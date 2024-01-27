أخبار فلسطين

مظاهرات في تل أبيب وحيفا لعزل نتنياهو..وعنف من الشرطة

صفاء المشهور

شهدت تل أبيب وكذلك مدينة حيفا اليوم مظاهرات كبيرة، تندد بالحكومة الإسرائيلية، حيث خرج الآف من المتظاهرين يطالبون بعزل نتنياهو، وإسقاط الحكومة فورا، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الرهائن قبل فوات الأوان.

مظاهرات في تل أبيب

خلافات في مجلس الحرب

مظاهرات في تل أبيب

منذ بداية الحرب على غزة، يتظاهر أهالي الرهائن، من اجل استعادة الأسرى، وبعضهم تظاهر لسقوط الحكومة، ولكن اليوم كان المطلب موحد بين الجميع، وهو سقوط حكومة نتنياهو المتطرفة، وقد خرج نتنياهو واتهم المتظاهرين أنهم يؤخرون استعادة الأسرى بهذه المظاهرات، بينما صرح وزير المالية الإسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية، أن من يعد باستعادة الأسرى فهو يكذب، وأنني أقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة، في حين صرحت كتائب القسام اليوم أن الرهائن ستموت جميعا بغارات الاحتلال، حيث أن بعد مرور 113 يوم لم يحرر واحد من الأسرى، ومن وجدوه كان مقتولا بقصف الاحتلال.

مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين

كما شهدت المظاهرات مواجهات بين الشرطة والمواطنين، حيث دعا نتنياهو الشرطة بالتدخل، ومنع الحشود، وقال للمتظاهرين، أنا أحارب حماس وانتم تحاربونني، وأن الحرب مستمرة حتى النصر، وطالب الشعب الإسرائيلي بالصمود، حتى نهاية الحرب، بينما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، بعض المتظاهرين.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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