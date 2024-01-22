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مصر تمرر خطوط بلاستيكية لتوصيل المياه لرفح..عبر السياج الحدودي

صفاء المشهور

ذكرت مؤسسة سيناء لحق الإنسان، أن مصر قد مدت خطوط بلاستيكية من المياه، عبر البحر الأحمر، لإيصال المياه للنازحين من أهالي غزة، بالقرب من الحدود المصرية، إذ يتعذر توصيل المياه إلى شمال القطاع، والأماكن الأخرى.

مصر تمرر خطوط بلاستيكية لتوصيل المياه لأهالي رفح

غزة عطشى

تمرير خطوط بلاستيكية

حيث تم تمرير الخطوط البلاستيكية، من السياج الحدودي، على ساحل البحر الأحمر، مرورا بمحور فيلادلفيا، وذلك من أجل توصيل المياه للنازحين من أهالي غزة، من سكان الخيام المجاورة للحدود المصرية في رفح، حيث كان هذا التصرف من الحكومة المصرية، محل شكر وامتنان من سكان القطاع، حيث كان العديد منهم يلجأ لشرب المياه غير النظيفة، ومنهم من يشرب من مياه البحر.

صعوبة توزيعها خارج رفح

لا يمكن إيصال المياه للأسف إلى سائر القطاع نظر للبنية التحتية المدمرة، وكذلك انقطاع الكهرباء، وعدم قدرة المضخات على العمل، ونقص الوقود اللازمة لتشغيل الآبار، أو محطات المياه، ومازال الجانب المصري يحاول إدخال كافة المساعدات اللازمة لقطاع غزة، وسط ظروف صعب، حيث جميع قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي الهمجي.

مصر تمرر خطوط بلاستكية لتوصيل المياه
صورة من مؤسسة سيناء
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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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