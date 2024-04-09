مصر تطالب في بيان أمام الأمم المتحدة بتحقيق دولي في الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة .. نص البيان

ألقى السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بيان مصر اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يستعرض مآلات القضية الفلسطينية وتطورات الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

البيان المصري جاء محدد وحاسم، وطالبت فيه مصر بإجراء تحقيق دولي شامل لكافة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، والممارسات التي تمت في حق المدنيين بقطاع غزة.

وألقى البيان في افتتاحيته الضوء على حجم الجرائم التي أرتكبها جيش الاحتلال، والتي تمثلت في استشهاد أكثر من 32 ألف وإصابة أكثر من 75 ألف معظمهم من النساء والأطفال، ونزوج أكثر من مليون ونصف من سكان القطاع بعد تعرضهم لقصف إسرائيلي مستمر على مدى 6 أشهر.

ولفت البيان إلى الطريقة التي تتعامل معها إسرائيل مع قرارات الأمم المتحدة، والتي وصفها بأنها تضرب بها عرض الحائط، للدرجة التي وصفها البيان بأنها تحارب الأمم المتحدة ذاتها، بعد أن قتلت أكثر من 179 من موظفي الهيئات التابعة لها مثل وكالة الأونروا.

ووصف البيان إسرائيل بأنها دولة فوق القانون والشرعية الدولية، وأنها لا تعبر قرارات الأمم المتحدة قرارات ملزمة لها، وذلك للتاريخ الطويل من الإفلات من العقاب بسبب الحصانة الدولية الاستثنائية التي تتمتع بها والتي منحها لها البعض على مدار عقود.

وأكد البيان على أن مصر بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية يسعون بشكل مستمر للتوصل لوقف لإطلاق النار، وإطلاق الأسرى والرهائن من الجانبين.

وختم البيان بالتأكيد على أهمية التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني الحياة في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.