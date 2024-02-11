مصر تضاعف الدوريات لتعزيز الأمن على حدود غزة..وتصريحات وزير الخارجية المصري

نقلا عن رويترز ومصادر أخرى، مصر تعزز دوريات على حدود غزة، بعد تصريحات نتنياهو للقيام بعمليات عسكرية في رفح، للقضاء على كتائب حماس على حد تعبيره، وسط قلق عالمي من حدوث مجازر لأكثر من مليون نازح في رفح، وقلق مصري من التهجير القسري للنازحين، عبر معبر رفح.

ناقلات جند ودبابات مصرية على حدود غزة

مصر تضاعف الدوريات

وقد صرح مصدر مصري لرويترز، أن القاهرة أرسلت 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء، وذلك خلال الأسبوعين السابقين، لتعزيز الأمن على الحدود مع قطاع غزة، واتخاذ التدابير اللازمة، لمنع التهجير القسري لأهالي غزة، وأقامت مصر حواجز رملية، وأقامت أجهزة مراقبة ورؤية ليلية، وسط مخاوف مصرية من هجوم الاحتلال على سكان رفح المنكوبين، وفقا لسكاي نيوز، والعربية نت.

ضمن تعزيزات عسكرية.. مصر تضاعف الدوريات الأمنية وترسل أجهزة رؤية ليلية إلى الحدود مع غزة#العربية_مصر pic.twitter.com/vRYAQg4ENI — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) February 10, 2024

تصريحات وزير الخارجية المصري

حذر وزير الخارجية المصري “سامح شكري”، أمس السبت من تدهور الأوضاع في رفح، وحدوث كارثة على الحدود المتاخمة لمصر، ووصف الاجتياح البري الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية لمدينة رفح، بأن له تداعيات وخيمة، حيث يوجد مليون و400 ألف نازح، في رقعة صغيرة ضيقة، ماذا يفعلون في حالة تزايد القصف لرفح، وذلك في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية بلغاريا ” ماريا غابرييل”، في العاصمة المصرية، وأن الوضع في غزة لا يحتمل المزيد من الضحايا أو الدمار، ولابد من وقف فوري لإطلاق النار، وما زالت القاهرة تسعى في مفاوضات الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، ولكن كل طرف يسعى للحصول على أكبر قدر من المكاسب، مما يزيد من صعوبة الاتفاق.