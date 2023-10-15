أخبار فلسطين

محمد صلاح مفقود.. لافتة تثير الجدل في ليفربول

نصر حماده

أثارت صورة متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تخص لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلاً واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

أحد المتظاهرين يرفع لافتة عليها صورة محمد صلاح مكتوب عليها: مفقود!

المصدر: حسابات على تويتر

حيث تُظهر الصورة قيام أحد الأشخاص في مدينة ليفربول، برفع لافتة عليها صورة محمد صلاح، ومكتوب عليها:”مفقود! اخر ظهور له في الكريسماس”.

واستنكر متابعين محمد صلاح، الذين انخفض عددهم على فيس بوك من 17 إلى 16 مليون، التزام اللاعب الصمت وعدم اتخاذه موقف واضح بشأن القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في قطاع غزة.

وعلق حساب، على فيديو إعلاني نشرة اللاعب قبل أيام على صفحته الرسمية، قائلًا: ” يانجم اخواتنا في فلسطين بيمـ ـوتو وبيتهم بتتقـ ـصف وانت منزل اعلان للرفاهية انت بتستفزنا طيب ولا انت بتعمل ايه بالظبط!”.

المصدر: الصفحة الرسمية لمحمد صلاح على فيس بوك

فيما علق أخر: ” لو مفيش ليك موقف واضح من اللي بيحصل، فالأفضل انك كنت تسكت الفترة دي خالص وتأجل إعلانات الأثرياء لما بعد انتهاء الحرب”.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.

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