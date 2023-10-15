محمد صلاح مفقود.. لافتة تثير الجدل في ليفربول

أثارت صورة متداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تخص لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جدلاً واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

المصدر: حسابات على تويتر

حيث تُظهر الصورة قيام أحد الأشخاص في مدينة ليفربول، برفع لافتة عليها صورة محمد صلاح، ومكتوب عليها:”مفقود! اخر ظهور له في الكريسماس”.

🚨 📸 احد الاشخاص في مدينة ليفربول داعمًا لفلسطين يرفع لافتة عليها صورة محمد صلاح مكتوب عليها. مفقود! اخر ظهور: في الكريسماس.@LFCExtensive pic.twitter.com/OHP0wPfJzB — Salman #FSGOUT (@lfcsalman) October 15, 2023

واستنكر متابعين محمد صلاح، الذين انخفض عددهم على فيس بوك من 17 إلى 16 مليون، التزام اللاعب الصمت وعدم اتخاذه موقف واضح بشأن القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في قطاع غزة.

عاجل: محمد صلاح يخسر مليون متابع على الفيسبوك بـسبب استياء المصريين من عدم دعم محمد صلاح لفلسطين. pic.twitter.com/l1inlTVm6P — Celebs Arabic (@CelebsArabic) October 14, 2023

وعلق حساب، على فيديو إعلاني نشرة اللاعب قبل أيام على صفحته الرسمية، قائلًا: ” يانجم اخواتنا في فلسطين بيمـ ـوتو وبيتهم بتتقـ ـصف وانت منزل اعلان للرفاهية انت بتستفزنا طيب ولا انت بتعمل ايه بالظبط!”.

فيما علق أخر: ” لو مفيش ليك موقف واضح من اللي بيحصل، فالأفضل انك كنت تسكت الفترة دي خالص وتأجل إعلانات الأثرياء لما بعد انتهاء الحرب”.