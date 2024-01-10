مجلس الحرب الإسرائيلي يدرس مقترح قطري جديد: خروج حماس وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة

أكدت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري أن مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث مقترحاً جديداً تم تقديمه من قبل قطر لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين لدى حركة حماس، حيث أوضحت الهيئة الإسرائيلية أن المقترح الجديد الذي تم تقديمه من قبل قطر يعتبر جديداً للغاية بالنسبة لمجلس الحرب الإسرائيلي، حيث يضم المقترح عدة بنود جديدة من أهمها خروج قادة حماس من قطاع غزة وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة أيضا، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس والذين هم محتجزين داخل القطاع، على أن يتم إطلاق سراحهم على دفعات.

أضافت الهيئة الإسرائيلية أن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” دافيد برنياع سيقوم بتقديم تقريراً لمجلس الحرب الإسرائيلي، وهذا التقرير يتعلق باستعراض آخر المستجدات المتعلقة باستئناف المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، بمعنى العمل على التفاوض مع حركة حماس من أجل إطلاق سراح الأسرى المحتجزين من خلال جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، بما أنها الجهة المخولة بالتواصل مع الوسطاء في ملف تبادل الأسرى.

الحرب الدموية ما زالت مستمرة داخل قطاع غزة

في سياق متصل كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم الأربعاء عن مقتل 147 مواطن فلسطيني داخل قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع وذلك خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالتالي يصبح إجمالي عدد حالات القتلى إلى 23 ألفاً و 357 قتيلاً منذ بدء الحرب داخل القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك أكثر من 240 مواطن فلسطيني توجهوا إلى المستشفيات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جميعهم مصابين بإصابات خطيرة جراء الهجمات الإسرائيلية أيضا، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بسبب الهجمات الإسرائيلي حتى الآن إلى 59 ألفاً و 410 شخص مصاب.

أضافت وزارة الصحية الفلسطينية في بيانها أيضا أن هناك الكثير من الجرحى الذين لم يستطيعوا الوصول إلى المستشفيات بسبب الهجمات الإسرائيلي المستمرة داخل القطاع، وأن هناك عدد من الضحايا تحت ركام المباني وعلى الطرقات أيضا، ولا تستطيع سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني الوصول إليهم.