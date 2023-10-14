ما أسباب احتلال فلسطين؟ القضية الفلسطينية باختصار

القضية الفلسطينية هي من أهم القضايا العربية في العصر الحديث، بدأت المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى، وذلك للمرة الأولى التي تبدأ فيه المقاومة الفلسطينية في الهجوم، ونتناول في هذا الموضوع تاريخ القضية الفلسطينية.

مسيرة نشطاء فلسطينيين بأستراليا المصدر قناة 7NEWS Australia على يوتيوب وعدل عليها المحرر أبو عاصم إبراهيم

قبل الانتداب البريطاني

كانت بداية القضية الفلسطينية بأطماع اليهود الغربيين في الدخول إلى الأراضي العربية، وذلك عام 1530، وذلك حين حاول اليهودي يوسف ناسي ببناء مستعمرة لليهود الغربيين للفرار من العنصرية الغربية.

بداية ظهور الحركة الصهيونية

بدأ اليهود الغربيون في البداية في الهجرة إلى فلسطين، وقد استقبل الفلسطينيون اليهود الغربيين، ولكن بعد فترة بدأت أعداد اليهود في ازدياد كما انتقد السلطان العثماني هجرة اليهود إلى فلسطين بهذه الطريقة، بعد ازدياد أعداد اليهود في فلسطين، ظهرت فكرة استبدال السيطرة السلمية بالسيطرة المسلحة.

في وسط عام 1880 ظهرت الحركة الصهيونية في أوربا، والتي قامت من مجموعة “عشاق صهيون”.

لقي ذلك رفضاً من كل الشخصيات السياسية في ذلك الوقت، ورفضاً من الشعب الفلسطيني، في ذلك الوقت ظهرت المقاومة الفلسطينية، والتي كانت ضد اليهود النازحين من أوربا.

وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو

في عام 1916 عقدات بريطانيا، وفرنسا اتفاقية سرية، والتي كانت تنص على:

أن تكون فلسطين، والتي تم فصلها عن سوريا تحت إدارة دولية، وأن يتم التشاور على صحراء النقب من قبل بريطانيا وفرنسا وروسيا، ولكن ظهر وعد بلفور بعد الكشف عن هذا الاتفاق، وذلك ليتضح نوايا الغرب عن فلسطين، وكان نص وعد بلفور بالعربي:

“تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قوميّ للشعب اليهوديّ في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر”.

احتلال بريطانيا لفلسطين

سيطر الجيش البريطاني على فلسطين وشرق الأردن، وذلك في عام 1917، وتطبيق معاهدة سايكس بيكو، في نفس ذاك العام، أرسل وزير الخارجية البريطانية رسالة إلى البارون ليونيل وولتر دي روتشيلد، وكان يتعاهد في الرسالة، بأن بريطانيا تؤيد إقامة دولة لليهود في فلسطين.

بعد ذلك بدأت الهجرة اليهودية بأعداد كبيرة إلى فلسطين، وحدثت الكثير من الثورات من الشعب الفلسطيني، والتي كان أبرزها ثورة البراق، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، والتي كانت بسبب وفاة عز الدين القسام على يد الشرطة البريطانية.

قيام دولة إسرائيل

تركت بريطانيا فلسطين يوم 14 مايو عام 1948، وفي نفس اليوم أعلن ديفيد بن غوريون قيام الدولة الإسرائيلية، وعودة الشعب اليهودي إلى أرضه التاريخية. وفيما يلي نص إعلان الدولة،

تولت الأحداث بعد ذلك من تعهدات، ودائماً كان اليهود يخالفون التعهدات، وبدأ اليهود في التوسع وقتل المدنيين، ولعل أبرز تلك الأحداث مقتل الطفل الفلسطيني محمد الدرة.

طوفان الأقصى مقاومة ضد الاحتلال، مثل أي مقاومة في أوكرانيا، وغيرها من بلاد العالم المحتلة، وكما تنص القوانين الدولية، والتي لا تنطبق عليهم هم. هم الذين من حقهم الدفاع والمقاومة.

لن يأتي السلام في العالم، إلا عند تطبيق القوانين على العالم، وليس على فئة من الناس،