ماكرون يحذر الاحتلال الإسرائيلي من خطورة المقاومة الفلسطينية: “10 سنوات لن تكفي للقضاء على حماس” (شاهد)

تشهد الفترة الحالية تحولًا كبيرًا على مستوى الحرب بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب انهيار الهدنة بين الطرفين خلال اليومين الماضيين.

وكان فتيل الحرب بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت خلال عملية طوفان الأقصى، والتي كانت في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث نجحت المقاومة في أسر العديد من جنود الصهاينة وعدد آخر من المستوطنيين بعد الاستفزازات التب تعرض لها الشعب الفلسطيني خلال السنوات الماضية.

ماكرون يحذر الاحتلال الإسرائيلي

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتوجيه تحذير لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خطورة الحرب مع المقاومة الفلسطينية خلال الفترة الحالية.

وأكد ماكرون على أنه في حالة كان هدف الاحتلال في حربها مع حماس هو تدمير الأخيرة فإن الحرب ستستمر لعشر سنوات، كما حث الرئيس الفرنسي الدولة الصهيونية على تحديد أهدافها في حربها مع المقاومة الفلسطينية بشكلًا دقيق.

كما شدد إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي على أن الرأي العام العالمي لدبه حالة من الاستياء من قتل المدنيين في فلسطين، مشيرًا إلى أن المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع مجموعات أخري لحمل الكراهية تجاه إسرائيل في المستقبل.

ماكرون: إسرائيل تحتاج لعشر سنوات للقضاء على حماس

"هل يعتقد أحد أن القضاء على حماس ممكن؟".. ماكرون يحذر إسرائيل من أنه إذا كان هدفها تدمير حماس فإن الحرب ستستمر 10 سنوات#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/zUyvp4XByk — قناة الجزيرة (@AJArabic) December 3, 2023

في سياق متصل، كشفت إذاعة الاحتلال الإسرائيلي عن أن المقاومة الفلسطينية أصبحت بعيدة عن الانكسار، كما أنها مستعدة ومستمرة في قتالها مع جيش الاحتلال لفترات طويلة قادمة.

وأشار خبراء إسرائيليون أن السنوار ما يسيطر خلال الفترة الراهنة على الأمور في قطاع غزة، كما أنه نجح في الإدارة والتحكم بها بشكلًا كاملًا.

بينما أكد المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الصهيوني أن القوات الجوية تواصل غاراتها على قطاع غزة، حيث تستهدف فتحات العديد من الأنفاق ومقار لقيادات حماس والمقاومة الفلسطينية ومخازن للأسلحة أيضًا.

فيما أوضح الإعلام الصهيوني والمتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن نجاح المقاومة الفلسطينية في قتل العقيد إساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

بينما تؤكد تقارير صحفية إسرائيلية أن حماس نجحت في قتل عدد كبير من قيادات الجيش خلال عملية طوفان الأقصى، والتي كانت في العاشر من أكتوبر الماضي.