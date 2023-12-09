ماذا تعرف عن جهاز الشاباك الذي يترصد الشعب الفلسطيني

شيروتي بتحون أو ” شين بيت”، ويسمى عند العرب “شاباك”، هو جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل، يعمل جنبا إلى جنب مع الموساد، في الاستخبارات الخارجية، وهو جهاز مسئول على ترصد الفلسطينيين، والاغتيالات فهو الوريث الشرعي لعصابات الهاغاناه.

جمع المعلومات عن الفلسطينيين

الشاباك في غزة

يقع مقر الشاباك في الجنوب في عسقلان، وأثناء الحرب الجارية، قامت الشاباك بتوجيه غارات جوية، لاغتيال شخصيات فلسطينية، غير سياسيون، بعمليات قتل منظمة، منهم أطباء وعلماء وصحفيين وعائلاتهم داخل قطاع غزة مثل :

البروفيسور سفيان تايه.

البروفيسور رفعت العرعير.

38 طبيبا منهم الطبيب عمر فراونة.

24 صيدلانيا.

18 ضابطا ورجل إسعاف.

أكثر من 70 صحفيا.

عائلة مراسل الجزيرة وائل دحدوح.

واستهداف عائلة مراسل الجزيرة مؤمن الشرفي.

أقسام الشاباك

للشاباك أقسام متعددة، فمنها المحققون، ومنها المتنصتون، وأيضا يعمل فيها ضباط استخبارات ميدانيون، ورجال عمليات، وغيرهم، حيث يعملون في مهام متعددة، ويقومون بجمع المعلومات الاستخباراتية عن الأشخاص، وأملاكهم وأرقام هواتفهم، ويتم توزيعهم إلى ثلاث مناطق هي : القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

مصدر المعلومات

يعد السجل المدني مصدرا رئيسيا للحصول على المعلومات، حيث أن الاحتلال يسيطر عليه، وأيضا يقوم الاحتلال بتجنيد عملاء، عادة يكونوا من بعض العمال الفلسطينيين، الذين يعملون داخل إسرائيل، ويتم الضغط عليهم لجمع المعلومات.