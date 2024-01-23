أخبار فلسطين

ليلة دموية سوداء على إسرائيل..والاحتلال يرد بقصف المدنيين في خان يونس

صفاء المشهور

شهدت الليلة الماضية، يوما وصفه جيش الاحتلال، بأنه أصعب الأيام منذ بداية الحرب، حيث صرح جيش الاحتلال بمقتل 24 ضابطا وجنديا، ووصف زعيم المعارضة ” يائير لابيد”، هذا الصباح بأنه “صعب لا يطاق”، “من الأخبار المريرة التي تأتي من غزة”، حيث قام مسلحين فلسطينيين، بتفجير مبنيين غرب مدينة خان يونس، يحوي العديد من الجنود الإسرائيليين.

ليلة دموية سوداء على إسرائيل

الدولة الصهيونية

ليلة سوداء على جنود الاحتلال

قامت كتائب القسام اليوم بأعمال بطولية، حيث دمرت دبابة، وقصفت قوات راجلة، كما فجرت مباني كان بها جنود إسرائيلية مهمتها تفجير مباني المدنيين في غزة، وقد كانت تعد المتفجرات لهدم منزلين، في وسط غزة،

صدمة في إسرائيل

حيث وصفه الاحتلال باليوم الأكثر دموية للجيش الإسرائيلي في غزة، كما اعترفت إسرائيل بسقوط عدد كبير من جنودها، في كمين أعدته لها المقاومة الفلسطينية، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم، بأنه صعب للغاية، فقد قتل 21 ضابط وجندي، حسب تصريح المتحدث العسكري، أثناء إعدادهم متفجرات داخل منزلين، كما قتل ثلاثة جنود في حادث آخر.

الاحتلال ينتقم من المدنيين في غزة

يحاول الاحتلال رد هزيمته اليوم، بقصف المدنيين، وارتكاب المجازر ضد المدنيين في خان يونس، حيث يقوم الآن بقصف انتقامي همجي في محيط مستشفى الأمل، وسط هلع المواطنين، حسب ما جاء في قناة الجزيرة الإخبارية، كما قام بتطويق المدينة، وإرسال دفعة جديدة من جنود الاحتياط غلى غزة، وحاولت القنوات العبرية، بالتحدث على ما أسموها بإنجازات الجيش الإسرائيلي في غزة، لتقليل العامل النفسي، وحزن الشعب الإسرائيلي.

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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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