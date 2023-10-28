لماذا حذف علاء مبارك بوستات دعم فلسطين بعد تهديدات إيدي كوهين؟

قام علاء مبارك ابن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بحذف عدد من البوستات المؤيدة لفلسطين على موقع التواصل الاجتماعي X، وذلك بعد سجال بينه وبين الصحفي الإسرائيلي ايدي كوهين، حيث يقوم علاء بالتدوين منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الأمور السياسية والاجتماعية داخل مصر والمنطقة العربية.

صورة علاء مبارك مع والده حسني مبارك- مصدر الصورة روسيا اليوم

سجال علاء مبارك وايدي كوهين

شارك الحساب الرسمي لعلاء مبارك بوست يدين فيه وحشية إسرائيل في التعامل مع المدنيين داخل قطاع غزة، وذلك بنشر صورة أدولف هتلر الزعيم السابق لألمانيا النازية، وهاجم في التعليق عليها ايدي كوهين الصحفي الإسرائيلي.

كان ايدي كوهين شارك صورة للقصف وحشي على مدينة غزة وعلق “غزة منورة” دون اهتمام بأرواح سكان غزة ليرد عليه علاء مبارك كالتالي:

غزة منورة! إيه الحقارة دي، تصدق يا إبن كوهين عمايلكم السودة وجرائمكم القذرة خلونا نقول ولا يوم من ايامك يا هتلر كان عنده بعد نظر برده.

حذف تغريدات علاء مبارك

بعد تلك التغريدة أعاد كوهين الرد مرة أخرى ليقوم بعدها علاء مبارك بحذف عدد من التغريدات وليست تغريدة هتلر فقط، ولكن أيضا تغريدات سابقة عن مصر قبل الأحداث وهو ما أثار دهشة عدد كبير من المتابعين وربط بعضهم بين رد كوهين وحذف التغريدات وجاء رد كوهين على علاء مبارك كالتالي:

علاء بيه مبارك جرا إيه مننا يا أخينا إيه اللي غيرك علينا عامل فيها أمين الحسيني لو حطيت صورة الفوهرر تاني المنظمات الصهيونية في أوروبا هتصادر أرصدة عائلة مبارك اللي سرقتوها من قوت الشعب المصري المكلوم.

لماذا حذف علاء مبارك البوست؟

لم يوضح علاء مبارك السبب وراء حذفه التغريدة، أو أن كان هو من قام بحذفها بنفسه، ولكن يشير البعض أن ما قام به علاء مبارك خاطئ، بالرغم من سهولة استخدام شعارات وصور هتلر في العالم العربي، ولكن في أوروبا يمنعون تلك الممارسات وقد يتعرض البعض إلى العقوبة والسجن.

فيما شارك كوهين بعدها رد على نشر علاء مبارك صورة هتلر أنه سيكون هناك عقوبة على علاء مبارك وخاصة أن كان له أموال في بنوك بالخارج، فيما لا يعد الأمر أكيد، ولكن كوهين أشار أنه أرسل صورة التغريدة إلى محامي أمريكي.