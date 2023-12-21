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كيف تصنع كتائب عز الدين القسام السلاح وكيف تطوره

صفاء المشهور

تعتبر كتائب القسام، أبرز فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي الزراع العسكري لحركة حماس، الحكومة الرسمية لقطاع غزة، ويسأل البعض، من أين أتت كتائب القسام بالسلاح؟، وقطاع غزة محاصر منذ عام 2006.

كيف تصنع كتائب عز الدين القسام السلاح

كتائب عز الدين القسام

فيديو كتائب القسام

حيث نشرت كتائب القسام اليوم، فيديو بعنوان “صنعنا سلاحنا بأيدينا لنحصد رؤوسكم”، حيث ظهر جنود الكتائب وكأنهم في مصنع حربي، يصنعون سلاحهم باحترافية شديدة.

مهارة كتيبة “غول” القسامية

كما بثت كتائب القسام، فيديو آخر لقناصة كتيبة “غول”، صائدة أرواح جنود الاحتلال، وهي توقع الجنود بمنتهى المهارة، التي تدل على مستوى عالي جدا من التدريب.

مراحل تطور سلاح كتائب القسام

تأسست كتائب عز الدين القسام في عام 1990، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية( حماس) عنها، وبحسب تقرير الجزيرة نت، فإن سلاح كتائب القسام بدأ بمسدس 9 مليمترات، ثم تطور سلاحهم إلى الأحزمة، والعبوات الناسفة، وفي عام 1994، أعلنت كتائب القسام عن تصنيع قنابل يدوية، حيث تنوعت بين هجومية وصوتية ودفاعية ودخانية، كما أعلنت في عام 2000، عن مدافع الهاون، وصاروخ القسام، وفي عام 2002 أعلنت عن قاذف مضاد للدروع يسمى قاذف البنا، وفي عام 2003، أعلنت عن قاذف آخر مضاد للدروع، يسمى البتار، وقاذف الياسين عام 2004، ثم أنواع من العبوات المضادة للدروع، والمضادة للأفراد، وأنواع مختلفة من الصواريخ، وبندقية الغول، وهي بندقية قنص مداها 2 كم أعلن عنها عام 2004.

كيف تصنع كتائب القسام السلاح
تفوق على أرض المعركة
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عن الكاتب:
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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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