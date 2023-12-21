كيف تصنع كتائب عز الدين القسام السلاح وكيف تطوره

تعتبر كتائب القسام، أبرز فصائل المقاومة الفلسطينية، وهي الزراع العسكري لحركة حماس، الحكومة الرسمية لقطاع غزة، ويسأل البعض، من أين أتت كتائب القسام بالسلاح؟، وقطاع غزة محاصر منذ عام 2006.

كتائب عز الدين القسام

فيديو كتائب القسام

حيث نشرت كتائب القسام اليوم، فيديو بعنوان “صنعنا سلاحنا بأيدينا لنحصد رؤوسكم”، حيث ظهر جنود الكتائب وكأنهم في مصنع حربي، يصنعون سلاحهم باحترافية شديدة.

أرعبت القوات المتوغلة.. "كتـ.ائب القـسـ.ام" تستعرض قناصة "الغول" المحلية الصنع عيار 14.5 ملم التي يصل مداها القاتل إلى 2000 متر متفوقة على بندقيتي "دراغونوف" الروسية و"شتاير" النمساوية pic.twitter.com/G3IDADdlRT — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 20, 2023

مهارة كتيبة “غول” القسامية

كما بثت كتائب القسام، فيديو آخر لقناصة كتيبة “غول”، صائدة أرواح جنود الاحتلال، وهي توقع الجنود بمنتهى المهارة، التي تدل على مستوى عالي جدا من التدريب.

أقوى المشاهد المرعبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقناصي كتيبة "غول" القسامية تحصد ضباط وجنود الاحتلال واحداً تلو الآخر. متعة بصرية لا حدود لها.. ومهارة عالية جداً من قناص غول.#شاهدوا #الله_أكبر #غزة_انتصرت pic.twitter.com/pnoP36pf9S — amira (@mira10203040) December 20, 2023

مراحل تطور سلاح كتائب القسام

تأسست كتائب عز الدين القسام في عام 1990، حيث أعلنت المقاومة الإسلامية( حماس) عنها، وبحسب تقرير الجزيرة نت، فإن سلاح كتائب القسام بدأ بمسدس 9 مليمترات، ثم تطور سلاحهم إلى الأحزمة، والعبوات الناسفة، وفي عام 1994، أعلنت كتائب القسام عن تصنيع قنابل يدوية، حيث تنوعت بين هجومية وصوتية ودفاعية ودخانية، كما أعلنت في عام 2000، عن مدافع الهاون، وصاروخ القسام، وفي عام 2002 أعلنت عن قاذف مضاد للدروع يسمى قاذف البنا، وفي عام 2003، أعلنت عن قاذف آخر مضاد للدروع، يسمى البتار، وقاذف الياسين عام 2004، ثم أنواع من العبوات المضادة للدروع، والمضادة للأفراد، وأنواع مختلفة من الصواريخ، وبندقية الغول، وهي بندقية قنص مداها 2 كم أعلن عنها عام 2004.