كلمة الرئيس الفلسطيني من قمة الدول العربية والإسلامية

تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وضع الصراع في غزة، وقال محمود عباس في قمة الدول العربية والإسلامية:

كلمة محمود عباس في قمة الدول العربية

“عقلي لا يصدق أن هذه الجرائم تحدث أمام العالم دون تحرك العالم لوقف الحرب الوحشية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، أنا على يقين أن أحرار العالم لن يقبلوا أن يبقى شعبنا ضحية المعايير المزدوجة”

وأضاف الرئيس الفلسطيني “قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء وقوات الاحتلال قتلت وجرحت أكثر من 40 ألفا من أبناء شعبنا في غزة معظمهم أطفال ونساء وأبناء شعبنا في الضفة يتعرضون لهجمات إرهابية على يد قوات الاحتلال ومستوطنين إرهابيين ولن يقبل أحرار العالم بالمعايير المزدوجة وأن يبقى شعبنا ضحية لحرب الإبادة الجماعية وسلطات الاحتلال ومن يساندها يتحملون المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة والولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة ونحن أمام لحظة تاريخية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لإرساء السلام ولن نقبل بالحلول العسكرية والأمنية بعد أن فشلت جميعها ونرفض قطعيا أي مساع لتهجير أبناء شعبنا من غزة أو الضفة الغربية وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين ويجب أن يكون الحل السياسي شاملا ونطالب مجلس الأمن بإقرار حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة ونطالب بحل قضية اللاجئين بضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ ونريد حماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية وندعو لحشد دعم دولي لتمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مهامها بما يشمل إعادة إعمار غزة وجاهزون لانتخابات تشمل كل الوطن الفلسطيني، بما في ذلك القدس”.