كتائب القسام: دمرنا دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا شمال خانيونس وغرب المغازي وفجرنا عبوة شديدة الانفجار في قوة صهيونية شمال مخيم النصيرات

قامت كتائب القسام “الجناح العسكري لحركة حماس” بالإعلان عن قيامها بتدمير أحد الدبابات الصهيونية المتوغلة شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105.

صورة لأحد مقاتلي كتائب القسام-المصدر: موقع سبوتنيك

كما أضافت كتائب القسام عن تدميرها لدبابة أخرى إسرائيلية من نوع ميركافا وسط قطاع غزة “غرب المغازي” بعبوة شواظ.

وتمكنت كتائب عز الدين القسام أيضًا من القيام بتفجير عبوة شديدة الانفجار في أحد القوات الإسرائيلية والتي كانت تتمركز داخل أحد المنازل وسط قطاع غزة “شمال مخيم النصيرات”، وهو ما أدي إلى إيقاع أفراد تلك القوة الصهيونية ما بين قتيل وجريح، وذلك تبعًا لما تم الإعلان عنه من قبل أحد وسائل الإعلام الفلسطينية.

أما سرايا القدس فقد قامت بالتأكيد على قيامها بقصف مدينة عسقلان وبعض مستوطنات غلاف غزة ببعض الصواريخ الموجهة.

هذا وقد قام الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر يناير لعام 2024 بالإعلان عن إصابة حوالي 25 جنديًا خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية، هذا بجانب مقتل مقتل أحد جنود الاحتلال الاسرائيلي.

بينما قام الجيش الإسرائيلي أيضًا بتسريح ما يقارب حوالي 90 جندي إسرائيلي من الحرب الدائرة داخل قطاع غزة بسبب معاناتهم من بعض المشاكل النفسية، وذلك تبعًا لما قد تم الإعلان عنه من قبل الصحيفة الإسرائيلية الشهيرة هارتس.

وأكملت الصحيفة تقريرها بأن حوالي 1600 جندي إسرائيلي قد عانوا من حالات التوتر وصدمات بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما قام ما يقارب حوالي 3 آلاف جندي من التواصل مع خط المساعدة المتعلق بالصحة النفسية.

يذكر أن الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد على أن الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية “كتائب القسام” داخل مدينة خان يونس سوف تستغرق الكثير من الوقت، مؤكدًا على أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم في الوقت الحالي بالقتال تحت الأرض وفوقها من أجل تدمير البنية التحتية والقضاء نهائيًا على حركة حماس، مضيفًا بأنهم يقومون بمواصلة الضغط العسكري من أجل إعادة كافة الرهائن لدى حماس والمتواجدة داخل الأنفاق بقطاع غزة.

وقامت الصحيفة الإسرائيلية الشهيرة “تايمز أوف” بالإعلان يوم أمس الأربعاء الموافق الثالث من شهر يناير لعام 2024 من خلال موقعها الإلكتروني بأن الجندي المقتول والذي يدعى ميرون موشيه كان أحد أفراد النخبة داخل فيلق القتالية الهندسية.

وأكملت الصحيفة الإسرائيلية بأن عدد الجنود الذين قتلوا حتى الآن منذ أن بدأ الهجوم البري على قطاع غزة من أجل القضاء على حركة حماس إلى حوالي 174 جنديًا.

وقد قام بعض الموظفين المتعلقين بالحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الحالي “جو بايدن” قد قاموا بتحذيره من خسارة عدد كبير من الناخبين، وذلك بسبب موقف الرئيس الأمريكي تجاه الحرب الدائرة داخل قطاع غزة.

هذا وأشار بعض الموظفين في حملة بايدن بأن هناك عدد كبير من الأشخاص المتطوعين بحملة الرئيس الانتخابية قد قاموا بالانسحاب من الحملة، وأن عدد كبير ممن قاموا بالتصويت لحزبه خلال الأعوام والعقود الماضية أصبحوا يقومون بالتشكيك حاليًا في مصداقيته.