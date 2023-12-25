“كتائب القسام” تنشر مشاهد للمعارك مع الجيش الإسرائيلي في غزة

قامت كتائب القسام يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر بنشر مقطع فيديو يحتوي على مشاهد من المعارك مع الجيش الإسرائيلي في مختلف محاور قطاع غزة.

أخبار غزة الأن

بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام مساء يوم الأحد مقطع فيديو يحتوي على لقطات من الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في شمال غزة وعده مناطق مختلفة.

كما أعلنت كتائب القسام، أن مجهاهديها تمكنوا من قنص 3 جنود أحدهم برتبة رائد في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واضافت القسام: “تمكن مجاهدو القسام من قتل 6 جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تفجير عبوة مضادة للأفراد قوة راجلة متوغلة في منطقة حجر الديك وسط قطاع غزة.

"كتائـــــ…ـــب القســــ…..ــــام" تنشر تسجيلا لاستهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاول القتال شمالي قطاع غزة #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/Dr7ahoRCX0 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) December 24, 2023

تصريحات أبو عبيدة اليوم

وقال المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة”، أن مجاهدي القسام أكدوا قتل 48 جندي إسرائيلي وإصابة العشرات بجروح وتنفيذ 24 مهمة خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

واضاف أبو عبيدة: “تمكن مجاهدو القسام من تدمير 35 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً خلال الأربع أيام الماضية”.

كما أعلن أبو عبيدة، أن المقاومة قامت بتفخيخ نفقين في “يهلوم” وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى 6 عمليات قنص استهدفت الجنود.