كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقات صاروخية جديدة رداً على مجازر قطاع غزة

نقلت قناة الجزيرة الإخبارية عن مركز المقاومة الفلسطينية في غزة كتائب القسام استهداف جديدة برشقات صاروخية لمدينة تل أبيب، إذ تستمر المقاومة في توجيه ضربات عدة لمدينة تل أبيب ومستلزمات غلاف غزة، وذلك ردا على المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بداية العملية البرية ردا على هجمات السابع من أكتوبر.

قصف تل أبيب

منذ بداية الحرب وجهت كتائب القسام عدد كبير من الرشقات الصاروخية إلى مدينة تل أبيب وعدد من المستوطنات الإسرائيلية، والتي في العادة يتم صدها من قبل نظام القبة الحديدية الذي طورته إسرائيل لحماية مدنها من صواريخ المقاومة، ولكن تصيب تلك الصواريخ في بعض الأوقات أهداف داخل الأراضي المحتلة.

فيما تحركت سيارات الإسعاف إلى المناطق التي ضربتها صواريخ القسام، فيما لم يتم الإعلان عن حالات إصابات أو وفيات من جراء تلك الهجوم الأخير لقوات المقاومة الفلسطينية.

عاجل | مراسل الجزيرة: الإسعاف الإسرائيلي يتوجه إلى مواقع في تل أبيب الكبرى بعد الإبلاغ عن سقوط صواريخ pic.twitter.com/7UbKUthZpC — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 8, 2023

خسائر قطاع غزة

حتى الآن تعرض قطاع غزة إلى خسائر بالغة جراء العملية البرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث خسر أكثر من 1.9 مليون فلسطيني منزلهم، إضافة إلى أكثر من 17 ألف فلسطيني، ويفتقر العديد من النازحين إلى المقومات الأساسية للحياة داخل القطاع من مأكل ومسكن وحتى المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فيما تستمر العملية البرية في تدمير عدد كبير من المساكن مع ترحيل الفلسطينيين إلى جنوب القطاع وحتى مدينة رفح على الحدود المصرية، إذ تقوم إسرائيل باستهداف مدفعي على خان يونس في جنوب القطاع وبيت لاهيا وغيرها من المناطق داخل قطاع غزة.