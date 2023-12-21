كتائب القسام تعلن تفجير نفق في جنود الإحتلال الإسرائيلي

أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها قامت بتفجير فتحة نفق في شرق مدينة خان يونس فور تقدم قوة من جيش الإحتلال الإسرائيلي نحوها.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة “حماس” في بيان عسكري: “مجاهدونا فجروا فتحة نفق شرق خان يونس فور تقدم قوة من جيش الاحتلال نحوها ووقع أفراد الجيش بين قتيل وجريح”.

كما قال المتحدث باسم كتائب القسام “أبو عبيدة” أن مجاهدي كتائب القسام قاموا بتدمير 41 آلية عسكرية خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، وأكد مجاهدي القسام قتل 25 جندياً وإصابات العشرات بجروح متفاوتة.

أضاف أبو عبيدة: “تم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الإحتلال، إضافة إلى عملية قنص استهدفت أحد الجنود، وتم قصف مقرات وغرف القيادة بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.

كما قال أبو عبيدة أن المقاومة الفلسطينية، أمطرت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية، وإطلاق دفعة أخرى من الصواريخ تجاه كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.