كتائب القسام تبث فيديو لعمليات ناجحة في بيت حانون مع جيش الاحتلال

بعد فيديوهات تسليم دفعات الرهائن أيام الهدنة التي كانت تبثها الكتائب للعالم وتقدم ملاحم عظيمة من الإنسانية، نشرت ” كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يبث مشاهد التحام مع العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة واستمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على منازل المدنيين في غزة.

كتائب عز الدين القسام

فيديو كتائب القسام

منذ نهاية الهدنة التي كانت بين الاحتلال وحماس، لتبادل الرهائن، أعلنت كتائب القسام عدة عمليات عسكرية ناجحة، حيث قصفت وسط إسرائيل وعسقلان، وبئر السبع وتل أبيب، ردا على المجازر التي يرتكبها العدو وتستهدف الأطفال والمدنيين، وأيضا استهداف كتائب عسكرية وعدة عمليات أخرى.

الله أكبر ولله الحمد الآن كتائب القسام تبث مشاهد من التحام مجاهديها مع آليات وجنود الاحتلال الصهيوني في بيت حانون شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/BgnShT4nOa — رضوان الأخرس (@rdooan) December 2, 2023

رشقات صاروخية لسرايا القدس

حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي، رشقها لمدن العمق في دولة الاحتلال، ردا على القصف الهمجي على غزة.

سرايا القدس تجدد قصفها لمدينة القدس المحتلة ومدن العمق برشقات صاروخية. سرايا القدس: لا زالت صواريخنا تدك المدن المحتلة والمواقع والقواعد العسكرية والمغتصبات برشقات صاروخية مكثفة.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/xavDZyWKXN — ابوعميرالقاضي{علم وجهاد} (@zy08fv82LGn4dH3) December 1, 2023