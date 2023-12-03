أخبار فلسطين

كتائب القسام تبث فيديو لعمليات ناجحة في بيت حانون مع جيش الاحتلال

صفاء المشهور

بعد فيديوهات تسليم دفعات الرهائن أيام الهدنة التي كانت تبثها الكتائب للعالم وتقدم ملاحم عظيمة من الإنسانية، نشرت ” كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو يبث مشاهد التحام مع العدو في بيت حانون شمال قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء الهدنة واستمرار القصف الإسرائيلي الوحشي على منازل المدنيين في غزة.

كتائب القسام تبث فيديو

كتائب عز الدين القسام

فيديو كتائب القسام

منذ نهاية الهدنة التي كانت بين الاحتلال وحماس، لتبادل الرهائن، أعلنت كتائب القسام عدة عمليات عسكرية ناجحة، حيث قصفت وسط إسرائيل وعسقلان، وبئر السبع وتل أبيب، ردا على المجازر التي يرتكبها العدو وتستهدف الأطفال والمدنيين، وأيضا استهداف كتائب عسكرية وعدة عمليات أخرى.

رشقات صاروخية لسرايا القدس

حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي، رشقها لمدن العمق في دولة الاحتلال، ردا على القصف الهمجي على غزة.

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صفاء المشهور

كبير كيميائيين مهتم بالصحافة والإعلام، حاصلة على دبلوم الدراسات الإسلامية، أهوى القراءة في شتى المجالات، يسعدني العمل في نجوم مصرية لتنوع ودقة الأخبار.

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