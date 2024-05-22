قوات الاحتلال تحرق مراكز للأونروا والإيواء في مخيم جباليا..وترتكب جرائم في جنين

ما زالت المجازر مستمرة في جميع أنحاء قطاع غزة، وما زالت العمليات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المدنيين والمناطق السكنية وتقتل الأطفال داخل منازلهم، وقد قامت قوات الاحتلال اليوم بحرق مراكز الإيواء التابعة للأونروا في جباليا شمال القطاع.

قوات الاحتلال تحرق مراكز الأونروا

ليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال مراكز الأونروا في فلسطين، فقد حرق الاحتلال مراكز ومدارس الأونروا عدة مرات وليس في قطاع غزة فحسب، بل في الضفة الغربية أيضا، ضمن المخطط الصهيوني الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني، فقد أغلقت الأونروا مقرها في القدس المحتلة الأسبوع الماضي بسبب حرقه من قبل مستوطنين، وفي يناير الماضي أحرق الاحتلال مقر للأونروا في خان يونس يأوي ألآف النازحين، وأسفر الحادث عن عدد كبير من الضحايا، واستهدف الاحتلال أمس مأوى نازحين في منطقة الزوايدة وسط القطاع، كما ارتكب 6 مجازر في ال24 ساعة الماضية أسفرت على 62 قتيل و138 مصاب، وما زال هناك ضحايا تحت الركام، وقد أجبر ألآف النازحين على الخروج من مدارس الإيواء بمخيم جباليا وهم يبحثون عن مأوى آمن في وجود القصف المتواصل في جميع أنحاء قطاع غزة.

#عاجل | وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35.709 شهداء و79.990 مصابا منذ 7 أكتوبر#حرب_غزة pic.twitter.com/4z0s5OMCC4 — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 22, 2024

الهجوم الإسرائيلي في الضفة الغربية

لم تعد جرائم الاحتلال قاصرة على قطاع غزة، بل تشتعل الاشتباكات في الضفة الغربية وتزداد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة ولاسيما في جنين، لليوم التالي على التوالي يواصل الجيش الاسرائيلي عملياته الإجرامية في مخيم جنين بالضفة الغربية حيث وقع اليوم 11 شهيدا منهم 4 أطفال، وكان جيش الاحتلال قد أعلن القيام بعملية واسعة في جنين بناء على معلومات استخباراتية زعمت بوجود مسلحين من حماس في جنين.