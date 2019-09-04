قصيدة رثاء لروح اسراء غريب باللهجة العراقية مدموجة مع الفصحى

تم نشر قصيدة على اليوتيوب تحمل عنوان “قصيدة رثاء لروح اسراء غريب – #كلنا_اسراء_غريب” على قناة اليوتيوبر الأردني محمد الدرايسة.







وتعبّر كلمات القصيدة عن مدى التعاطف والإحساس بالحالة الإنسانية, والفتاة التي لم تتم رؤيتها من قبل وهكذا تمت كتابة القصيدة الشعرية, وهذه كلماتها:







قالو انتهت وانطفت قلت الحجي شلون يراويني

واني بحساسي وبجيت وما لقيت أحّد يداويني







جروحي صارت بيه تلجم قام الوجع بيه يحس

من دار الوكت واقرب احبابي موتني ما قام يداويني







ما عرفتج وانتي عايشه وقمت اسولف بيج

يظربوج اعلى كاروك بالمستشفى فرحانين

صوتج سمعته وعفت الوكت ردت أحاجيج

اقول بليلي ما ظل قمر وينج رحتي وخذج موت

بجيت بليله بيها القمر مختفي وانتي القمر

لو اني ابوج اقوم احظنج ما اقوم اذيج

بيه إنطفت شمعة عمر, وقمت اصيح

مر الوكت وجا رايد وحده مثل اسراء تطيح

قال جبران خليل جبران “أبنائكم ليسو لكم”

وانا اقول من هذه الفتاة ماذا أردتم وما شأنكم

بين البشر وإنتهت رحلة إنسان و وقّفت نظرة

شنو ردتم من وحده إنتهت بوقت إنقلب صحرا

ما بيكم شرف وعمرها الظاع لأجلكم قلي شتفسره

الخسر وحده مثل إسراء اقلك جيب اليصبره

رسالتي لأهلها فقط اقول لكم فل تسقطو وتموتو

لن تكون نهايتكم سوى الموت والحفرة

ولن تُدفنو في المقابر بل في جحيم الحياة والآخرة

عارٌ انتم على البشرية العربية والغربية الكبرى

لو كنت مكانكم لأحرقت نفسي وإعتذرت

ولأردت ان أصبح أمام الجميع لأجل إبنتي عبرة

منو البيكم يسولف وشبكة وطن تحجي وتعلن

لو بيك شرف جا قلت الحقيقة وردت العذر مره

تلقى اخوها يحجي وجوز اختها يقول

بس لو ميزت عيونه ما تشوف ابد رجال كلهم من نسل إمرأة

جم واحد بجى وجم واحد عليكم ذب الدُعى

أريد أفهم جم واحد حجى وجم واحد بجى

إعلام يسولف لأجل شهرة وإنسانية بوكتنا إنتهت

قصة إسراء مثل غيرها راح يمر عليها الوكت وإنقول إنتست

لو بالعرب شرف جا طلبت كل الدول والشعب محاكمتهم

ولو بالزلم عقل جا دون القضاء خلى الدنيا تسمع بقصتهم

رثائي واضح ولتعلمني وتقول إسلام وجريمة شرف وعقيدة

لأن حتى لو جانت جريمة شرف راح تشوف اسم اسراء بالقصيدة