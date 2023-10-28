قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الشفاء وطيران الاحتلال يحلق بكثافة في سماء غزة

عبر لقاء لها على شاشة الحدث، أفادت لانا كلغاصي، مراسلة قناة الحدث في القدس، أن هناك قصفا من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي في مناطق شمالية من قطاع غزة، وكانت أكبر الاستهدافات في مخيم الشاطئ وسط القطاع، وأيضا محيط مستشفى الشفاء، كما أفادت بأن كان هناك تهديدات كبيرة لهذا المستشفى تحديدا، والذي يضم ما يقرب من 40 ألف نازح من مناطق مختلفة.

قصف إسرائيلي يستهدف محيط مستشفى الشفاء_مصدر الصورة: قناة الحدث على منصة X

وكان هناك العديد من الأخبار التي على ما يبدو من خلالها أن إسرائيل لديها النية لقصف هذا المستشفى، كما أفادت أن الناطق بـ اسم الجيش الإسرائيلي قد نشر فيديو قبل ساعة تقريبا من الآن، لأحد الأسرى الذين يتبعون لحركة حماس حسب ادعاء الناطق بـ اسم الجيش الإسرائيلي، في محاولة لإجباره على أن يقول إن هناك أنفاقا تحت هذا المستشفى تحديدا.

#عاجل وشهد شاهد من أهلها. اسمعوا كيف يعترف #دواعش_حماس شاركوا في المجزرة في غلاف غزة عن استخدام قادة #حماس لمستشفى الشفاء في غزة لاغراض إرهابية ولحماية القادة… pic.twitter.com/bS8lZEJo3U — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2023

وبالتالي ما تقوم به إسرائيل الآن هو ترويج بأن تحت المستشفيات توجد أنفاق، وبالتالي تعطي نفسها الشرعية لقصف المستشفيات التي ينزح إليها آلاف النازحين الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم.

هذا وقد أفادت مراسلة الحدث، بأن هناك قصفا في مواقع مختلفة في حي النصر، مع استمرار القصف والتحليق المكثف لطيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصحة غزة تفيد بارتفاع أعداد ضحايا الهجمات الإسرائيلية إلى 7703.