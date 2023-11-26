قصة إسراء جعابيص..الأسيرة الفلسطينية التي أطلق سراحها بعد 8 سنوات في سجون الاحتلال

عادت الأسيرة الفلسطينية إسراء جعابيص إلى أحضان أسرتها في القدس يوم الأحد ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بعد 8 سنوات من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وشملت الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى في الهدنة الإنسانية 39 فلسطينيًا جميعهم نساء وأطفال، لكن إسراء جعابيص كانت أبرز الأسماء التي تم الإفراج عنهم، وعادت قصتها لتنتشر كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في وسائل الإعلام فور إطلاق سراحها.

إسراء جعابيص وابنها معتصم - مصدر الصورة: الشرق الأوسط

قصة إسراء جعابيص

وتتلخص قصة إسراء كالتالي؛ اعتقلت إسراء جعابيص 38 سنة في 11 أكتوبر 2015، أثناء طريقها من أريحا إلى القدس، وعندما وصلت بسيارتها إلى حاجز الزعيم العسكري قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” حيث كانت تحمل فيها أنبوبة غاز وجهاز تلفاز وأدوات منزلية أخرى، انفجر البالون الهوائي في سيارتها واشتعلت النيران فيها، مما تسبب في إصابتها بحروق شديدة في 50% من جسدها وفقدان ثمانية من أصابع يديها وتشوهات في الوجه والظهر.

عندها اعتقلت الشرطة الإسرائيلية إسراء واتهمتها بمحاولة تنفيذ عملية تفجيرية ضد جنودها بتفجير أنبوبة الغاز، واستندت في اتهامها إلى بعض العبارات التي نشرتها إسراء على صفحتها على فيس بوك، وحكمت عليها بالسجن لمدة 11 عاما وغرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل، وعلى الرغم أن تحقيقات شرطة الاحتلال أثبتت أنه حادث مروري عادي إلا أنهم رفضوا الإفراج عنها.

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