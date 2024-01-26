قرار العدالة الدولية حيال الصراع بغزة

تتجه محكمة العدل الدولية نحو قرار هام حول الدعوى القانونية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تطالب فيها بوقف الحرب في غزة، يتبارى القوانين والتحديات في لاهاي، حيث تثير جنوب أفريقيا اتهامات بـ”الإبادة الجماعية”، وتلقن إسرائيل درساً في استخدام القانون كسلاح، في جلسة علنية، يوم الجمعة الساعة الثانية عشرة بتوقيت غرينتش.

تأتي هذه المراجعة في ظل ضغوط دولية تتزايد لوقف النزاع في غزة، وسط تقارير عن مفاوضات حول صفقة تبادل للأسرى، المحكمة تقف في مفترق الطرق بين تحديات القانون والحقائق الميدانية، وسط تصاعد الانتقادات لإسرائيل بسبب الخسائر المدنية.

جنوب أفريقيا تلعب بورقة “الإبادة الجماعية”، وإسرائيل تواجه اتهامات رافضة، “معركة القوانين” تعكس تصاعد التوترات في النزاع الفلسطيني والإسرائيلي، والمحكمة الدولية تجذب الأنظار إلى صراع تحديد الحقيقة والعدالة.