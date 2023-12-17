قتلى في غارات جوية على غزة.. وسقوط المزيد من جنود الاحتلال الإسرائيلي

قام الجيش الإسرائيلي بشن المزيد من الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة، مما أدى إلى المزيد من الضحايا وعشرات الشهداء والجرحى، كما تستمر الاشتباكات في محاور غزة.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد 24 فلسطيني في مخيم جباليا، كما أعلنت أيضاً أن مازال الكثير من الأشخاص تحت الأنقاض، وأدت غارات أخرى إلى مقتل 12 شخص في دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استهدف الإحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في المناطق الشرقية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد المزيد من الأشخاص وزيادة عدد الجرحى.

وفي جنوب قطاع غزة في خان يونس، وصل مستشفى ناصر عشرات القتلى والمصابين جراء غارات كثيفة من جيش الإحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة.

واستهداف قصف إسرائيلي عنيف منطقة بني سهيلا في جنوب قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية وصول 17 شهيد إلى مستشفى ناصر في خان يونس خلال الساعات الأخيرة.