قادة في الجيش الإسرائيلي: نحن بعيدون عن هزيمة حماس..وتظاهرات في تل أبيب لإسقاط نتنياهو

نشرت اليوم صحيفة نيورك تايمز عن مصادر مطلعة، من كثير من قادة الجيش الإسرائيلي، أنه لا يمكن هزيمة حماس بشكل كامل، وأن إسرائيل بعد مضي أكثر من مائة يوم، ما زالت لا تستطيع السيطرة على أي من مناطق قطاع غزة، كما أكدت الصحيفة أن هذا القول هو وجهة نظر واشنطن أيضا.

قيام دولة فلسطين

صحيفة نيويورك تايمز

كما ذكرت الصحيفة اليوم، نقلا على قادة عسكرين من جيش الاحتلال، أن استعادة الرهائن، وتدمير حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، أصبحا أهداف بعيدة، وصعبة، وأن إستعادة الرهائن تكون بالتفاوض، وأن الحرب ستؤدي إلى قتل الرهائن، كما أعرب العديد من قادة الجيش الإسرائيلي، أن الحرب طويلة المدى في غزة، ستفقد إسرائيل حلفاؤها، في حين نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم، ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز.

صمود المقاومة الفلسطينية

وقد كان رئيس الأركان الإسرائيلي، قد صرح في وقت سابق، أن حماس تستطيع ونحن ندخل المرحلة الثالثة أن تعيد تشكيلها، واليوم قوة كبيرة من حماس تقاتل في جباليا شمال قطاع غزة، حيث توجد قناصين في الشيخ رضوان، وتقاوم في الدرج وحي التفاح بالمدافع، كما توجد عناصر تستهدف الآليات العسكرية، في جنوب شرق جباليا، فبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر من الهجوم البري على غزة، ما زالت هناك معارك محتدمة في شمال جباليا، تحبط محاولات التوغل للقوات الإسرائيلية، وتحول دون الوصول لمخيم النصيرات المكتظ بالسكان، والتصدي لها من قبل المقاومة، وتصاعدت حدة الاشتباكات، شرق جباليا، وقريبا من غلاف غزة. وفي المحور الجنوبي الشرقي اليوم.

حل الدولتين

يرغب البيت الأبيض حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، حيث ذكر بايدن أن هناك أنماط في العالم لدول منزوعة السلاح ودول عليها قيود، بينما رفض نتنياهو وأغلب حكومته، إقامة دولة فلسطينية، وأن 14 من نواب الكنيست فقط هم من يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.

#تغطية_مباشرة – كتائب القسام تعلن تصديها لتقدم إسرائيلي في جباليا، وأكثر من 160 شهيدا خلال 24 ساعة في قطاع #غزة

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تعويض خسارة الحرب بالاغتيالات

يعمل الاحتلال الآن، لتنفيذ عمليات اغتيالات لعناصر حماس خارج الحدود، كما حدث في اغتيال صالح العارودي في لبنان، ومقتل 4 من الحرس الثوري الإيراني اليوم، عندما قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دمشق، ويبدوا أن هذا نهج جديد في المرحلة الثالثة للحرب، ولكن مازال الاحتلال يقصف أيضا منازل في جنوب القطاع، ويقتل المدنيين، حيث أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم، ارتكاب الاحتلال 14 مجزرة، كما قام الاحتلال بتفجير مربع سكني كامل في خان يونس.

مظاهرات أمام منزل نتنياهو

يعتصم لليوم التالي على التوالي متظاهرين، أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، جنوب حيفا، حيث طالب المتظاهرون، بضرورة استعادة الرهائن، كما تظاهر إسرائيليين أيضا في مدن متفرقة، بينها تل أبيب، مطالبون بإسقاط نتنياهو وحكومته، وإجراء انتخابات مبكرة، ويحملون بنيامين نتنياهو، مسئولية ما حدث في السابع من أكتوبر، ويحملونه أيضا مسئولية عدم استعادة الأسرى، كل هذه الحراكات تضغط على نتنياهو للقيام بصفقة لإخراج الأسرى، وقد خرج شخصيات سياسية شهيرة مؤيدة للمظاهرات، مثل وزير الدفاع الأسبق.